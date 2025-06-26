🎥 У Льюиса-Скелли чудесная бабушка! Назвала своим вторым внуком звезду «Арсенала» ❤️

«Арсенал» и Льюис-Скелли продлили контракт до 2030 года. Воспитанник дебютировал за первую команду «канониров» в прошлом сезоне и уже провел за основу 39 матчей во всех турнирах.

По случаю продления соглашения со своей молодой звездой «Арсенал» пригласил на «Эмирейтс» близких Майлза.

Иан Райт выглядит как гордый отец.

Пока близкие ждали игрока на трибунах, Майлз провел экскурсию по арене для своей бабушки – совершенно очаровательной дамы!

Когда они проходили возле фотографий команды, женщина сказала: «Некоторых я знаю. Вот Сака – еще один мой внук. У тебя замечательные друзья, я очень за тебя рада».

Когда бабуля и внук добрались до раздевалки «канониров», Майлз указал на место Нванери: «Вот тоже твой мальчишка».

«Итан!» – воскликнула бабушка.

Полное видео «Арсенала» можете посмотреть здесь , а мы еще полюбуемся бабушкой Майлза.

В феврале блогер случайно встретил маму Льюиса-Скелли на улицах Лондона, тогда женщина дала совет молодым футболистам и их семьям:

«Если ты получаешь правильную поддержку, поддержку от семьи, тогда все возможно. Важно быть благодарным, оставаться скромным и приземленным, быть семьей, оставлять рядом правильных людей».

Какая замечательная у парня семья.

🎥 «Важно оставаться скромным». Блогер случайно встретил маму Льюиса-Скелли – она рассказала, как вырастить профи ❤️