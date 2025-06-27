💣 В новом сезоне АПЛ футболисты будут давать интервью сразу после замены. Не поверите, но фанаты категорически против 🙅‍♀️

Telegraph Football пишет о больших изменениях в английском футболе. Если точнее – в АПЛ.

Теперь, по информации издания, журналисты смогут брать интервью у замененных футболистов. Прямо у кромки поля.

Вероятно, эксклюзивный доступ к общению с игроками получат прямые телевещатели. Например, Sky Sports и TNT Sports.

Но все это немного второстепенно, потому что интересную идею зарубили фанаты, переживающие о духе игры.

💭 «Футбол все больше превращается в шоу».

💭 «Звучит глупо».

💭 «Проклятые маркетологи. Уберите эту херню».

💭 «Футбол давно умер».

💭 «Давайте уже просто перенесем футбол в США».

Хорошая идея?