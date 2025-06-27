💣 В новом сезоне АПЛ футболисты будут давать интервью сразу после замены. Не поверите, но фанаты категорически против 🙅♀️
TelegraphFootball пишет о больших изменениях в английском футболе. Если точнее – в АПЛ.
Теперь, по информации издания, журналисты смогут брать интервью у замененных футболистов. Прямо у кромки поля.
Вероятно, эксклюзивный доступ к общению с игроками получат прямые телевещатели. Например, Sky Sports и TNT Sports.
Но все это немного второстепенно, потому что интересную идею зарубили фанаты, переживающие о духе игры.
💭 «Футбол все больше превращается в шоу».
💭 «Звучит глупо».
💭 «Проклятые маркетологи. Уберите эту херню».
💭 «Футбол давно умер».
💭 «Давайте уже просто перенесем футбол в США».
Хорошая идея?