Сэр Гарет: Саутгейта посвятили в рыцари, хотя он так и не выиграл крупных трофеев с Англией

Гарет Саутгейт был посвящен в рыцари в Виндзорском замке. Сэр Гарет был отмечен за свои заслуги перед футболом и официально получил рыцарское звание от принца Уильяма.

54-летний Саутгейт руководил сборной Англии в качестве тренера в период с 2016 по 2024 год, приведя страну к двум крупным финалам: Евро-2020 и Евро-2024, но оба раза потерпел поражение. На чемпионате мира Англия выбыла в полуфинале в 2018 году и в четвертьфинале в 2022 году.

В общей сложности Саутгейт провел 102 игры в качестве тренера сборной Англии, одержав 64 победы, сыграв вничью 20 раз и проиграв всего 18.