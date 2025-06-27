22 года назад Бекхэм сломал запястье во время матча Англия – ЮАР. Оказалось, что в его предплечье до сих пор не растворился винт 😱

Дэвид Бекхэм уже давно закончил игровую карьеру, но ее последствия все еще преследуют 50-летнего англичанина.

Дэвид перенес операцию на запястье, сломанном 22 года назад в товарищеском матче между Англией и ЮАР.

Опытные фанаты «трех львов» должны помнить эти кадры.

Не подумайте, что он так долго тянул с лечением. Просто свежий рентгеновский снимок показал, что винт, встроенный в его предплечье для заживления травмы, так и не растворился должным образом.

А первую операцию Дэвиду сделали сразу после игры.

Новое хирургическом вмешательство никто не анонсировал, просто Виктория Бекхэм написала в соцсетях: «Выздоравливай скорее, папочка».

Источник The Sun уточняет, что Бекхэм долгое время испытывал боль из-за старой травмы. Но в последние месяцы она стала совершенно невыносимой.