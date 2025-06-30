Мангаш не перейдет в «Спортинг». Главный тренер Боржеш не запрашивал трансфер защитника «Спартака» («СЭ»)
Рикарду Мангаш не перейдет в «Спортинг».
Ранее O Jogo сообщил, что португальский клуб проявляет интерес к защитнику «Спартака». Утверждалось, что главный тренер Руй Боржеш знает игрока по совместной работе в «Витории Гимараэш» и лично заинтересован в переходе футболиста.
Однако, как пишет «Спорт-Экспресс», источник, близкий к главному тренеру «Спортинга», опроверг это сообщение.
«Это фэйковая новость. Боржеш не просил у клуба Мангаша в качестве усиления», – приводит «СЭ» слова источника.
Мангаш хочет покинуть «Спартак». Агенты предложили защитника клубам из Испании и Португалии (Metaratings)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости