Мангаш не перейдет в «Спортинг». Главный тренер Боржеш не запрашивал трансфер защитника «Спартака» («СЭ»)

Рикарду Мангаш не перейдет в «Спортинг».

Ранее O Jogo сообщил , что португальский клуб проявляет интерес к защитнику «Спартака ». Утверждалось, что главный тренер Руй Боржеш знает игрока по совместной работе в «Витории Гимараэш» и лично заинтересован в переходе футболиста.

Однако, как пишет «Спорт-Экспресс », источник, близкий к главному тренеру «Спортинга », опроверг это сообщение.

«Это фэйковая новость. Боржеш не просил у клуба Мангаша в качестве усиления», – приводит «СЭ» слова источника.

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