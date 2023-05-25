7 комментариев

Играли вместе за «Эвертон».

Карьерное падение экс-игрока «Тоттенхэма» Деле Алли получается очень драматическим. Еще недавно он сверкал в составе «шпор» и за сборную Англии, а теперь не нужен «Бешикташу», в который был отдан в аренду из «Эвертона».

Некоторые источники утверждают, что все дело в пагубных привычках и излишней увлеченности противоположным полом. Однако есть и другая версия, которую озвучил хавбек «Эвертона» Алекс Ивоби.

Во время разговора с FilthyFellas нигерийский футболист поделился своим мнением о том, что происходит с его одноклубником: «Он сам говорит, что он не из тех игроков, кто любит тренировочный процесс. Главное исключение − это то, как он показывает себя во время тренировочных матчей.

Если смотреть на то, как Алли выполняет упражнения − он старается, но делает все медленно. В играх же он забивает, ассистирует, полезен. Но ему было трудно играть. Тренеру нужны реальные игроки, которые работают на тренировках. Тренер не мог по-настоящему довериться ему. Мы все знаем, что Деле мог показать себя».

В этом сезоне представители «Бешикташа» поставили под сомнение отношение к делу Деле Алли. В результате их выводов хавбек не выходил на поле аж с 26 февраля, когда в игре против «Антальяспора» получил красную карточку. Сам англичанин в марте брал небольшой отпуск, а затем внезапно пропал с радаров турецкого клуба.