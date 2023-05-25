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Что не так с Деле Алли и почему его карьера пошла под откос? Отвечает Алекс Ивоби

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Играли вместе за «Эвертон».

Карьерное падение экс-игрока «Тоттенхэма» Деле Алли получается очень драматическим. Еще недавно он сверкал в составе «шпор» и за сборную Англии, а теперь не нужен «Бешикташу», в который был отдан в аренду из «Эвертона».

Некоторые источники утверждают, что все дело в пагубных привычках и излишней увлеченности противоположным полом. Однако есть и другая версия, которую озвучил хавбек «Эвертона» Алекс Ивоби.

Во время разговора с FilthyFellas нигерийский футболист поделился своим мнением о том, что происходит с его одноклубником: «Он сам говорит, что он не из тех игроков, кто любит тренировочный процесс. Главное исключение − это то, как он показывает себя во время тренировочных матчей.

Если смотреть на то, как Алли выполняет упражнения − он старается, но делает все медленно. В играх же он забивает, ассистирует, полезен. Но ему было трудно играть. Тренеру нужны реальные игроки, которые работают на тренировках. Тренер не мог по-настоящему довериться ему. Мы все знаем, что Деле мог показать себя».

В этом сезоне представители «Бешикташа» поставили под сомнение отношение к делу Деле Алли. В результате их выводов хавбек не выходил на поле аж с 26 февраля, когда в игре против «Антальяспора» получил красную карточку. Сам англичанин в марте брал небольшой отпуск, а затем внезапно пропал с радаров турецкого клуба.

7 комментариев

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safe1q
Снова добрый вечер накруткам на спортсе: меньше 15 минут как опубликовано, 45+, 0-, 0 комментариев
+8
-2
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ss_podonok
дааа алли был хорош раньше. как раз начал интересоваться футбиком в то время
+2
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Никита Никулин
Автор
Ответ ss_podonok
людвиг аристархович)
Точно он. И это еще в ракете не смотрели
+2
0
+2
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ss_podonok
Ответ Никита Никулин
А кто это сделал?
людвиг аристархович)
+1
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Александр Андреев
Все банально, забил и закончил в 23 года на футбол.
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