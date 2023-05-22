Милота дня.

В выходные «Сити» выиграл третий титул АПЛ подряд и пятый за последние шесть лет. После игры на «Этихаде» игроки пригласили семьи на поле, чтобы отпраздновать победу.

На видео попало, как Эрлинг Холанд сперва отдает девочке в майке с девяткой и фамилией «Холанд» на спине свою медаль, а потом обнимает детей партнера по команде Кевина Де Брюйне.

У Холанда и Де Брюйне сложились отличные отношения на поле, что позволило обоим побить рекорды АПЛ. Холанд установил новый рекорд по количеству забитых за сезон мячей, а Де Брюйне стал игроком, который быстрее всех набрал 100 голевых передач. Причем значительная их часть шла как раз по направлению к норвежцу.

Старший сын Де Брюйне, Мейсон, одет в собственную футболку «Сити» со знаковым 17-м номером своего отца. И судя по прическе, он фанат норвежца.

Сперва он кажется расстроенным из-за того, что форвард отдал на время свою медаль кому-то другому, а не ему. В ответ Эрлинг сделал саркастическое грустное лицо, а затем присел и жестом попросил обнять себя. Ребенок согласился, после чего второй по старшинству из трех детей Де Брюйне, Ром, тоже бросился обниматься.

Позже Холанд согласился попинать мяч вместе со старшим сыном Кевина.

Третьему ребенку Де Брюйне и его девушки Мишель, Сури, меньше года, и он появился на свет в сентябре прошлого года.

Кроме этого Эрлинга заметили вместе с сыном Фила Фодена.

И с новорожденным ребенком Илкая Гюндогана.

В тиктоке за умение обращаться с детьми, в том числе когда их родителей нет рядом, Холанда прозвали «дядя Холанд».