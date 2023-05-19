In English, please
Блог

Эвра и Бербатов накинулись на «Сити» – Пеп приземлил их двумя предложениями

Патрис Эвра Патрис Эвра
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
Димитар Бербатов Димитар Бербатов
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Год назад, когда «Манчестер Сити» проиграл ответный полуфинал в Мадриде, бывшие игроки «Ман Юнайтед» Патрис Эвра и Димитар Бербатов не постеснялись прибить и без того бедного Пепа Гвадиолу, команда которого пропустила 3 мяча за 5 минут.

Эвра заявил, что «Пеп хочет быть единственным лидером в «Сити», а Бербатов назвал клуб «маленьким, не имеющим менталитета».

Тогда Гвардиола приземлил легенд «МЮ» напоминанием о финале ЛЧ, в котором они, по его словам, проиграли так же бесхарактерно:

«Это те же персонажи и личности, которые проиграли в Мадриде в последние минуты. Бывшие игроки-эксперты – Бербатов и Эвра – такие же люди, они были там, и мы играли против них.

Мы играли против «Юнайтед» в финале Лиги чемпионов, я не видел этого характера, когда мы с «Барселоной» их уничтожили».

У них такой же характер. Нельзя не иметь характера, когда ты пропускаешь два гола за одну минуту, когда у тебя есть два шанса забить».

Спустя год «Сити» исправился: безупречно убрал «Реал» в ответном полуфинале и вышел в финал, но Патрис Эвра остается собой. После матча он поругался с штабом Пепа, а затем прошелся по его команде в эфире Sky Sports и призвал всех болеть за «Интер» в финале.

Pep Guardiola trophies won at Manchester City, Barcelona and Bayern Munich | Sporting News

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Эвра точно чудила, он еще и балерину португальскую до сих пор выставляет топ игроком. И пусть он и в чемпионате верблюжатни не тянет, его такие мелочи не парят.
+43
-12
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
almatbarsa
Ответ Arshavin10
Так Бербатова вообще не было в заявке на второй матч, а во время проведения первого он ещё играл за Тоттенхэм.
Бербатов играл в финале 2009, вышел на замену
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Messi
Пеп гений !
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arshavin10
Так Бербатова вообще не было в заявке на второй матч, а во время проведения первого он ещё играл за Тоттенхэм.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Я сказал, Бербатый!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Мирошин
Эвра, как был чудаком на букву М, так им и остался.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Иванов
Ответ Леонид Ботвинник
Чего то я больше двух предложений насчитал...
Предлагаю заминусить за кликбейт))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
Чего то я больше двух предложений насчитал...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uno_107
А кто, по их мнению, должен забрать приз лучшей команды сезона?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Лепиев
Мю не играл безхарактерно, просто по факту та барса была сильнее любого клуба, это разные вещи когда как твоя команда проигрывает с характером или без
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Мышыная возня. Почему-то не могу даже представить ЭТХ в такой бессмысленной перепалке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Argilac Durrandon
Болеем за Интер, чо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий