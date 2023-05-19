12 комментариев

Год назад, когда «Манчестер Сити» проиграл ответный полуфинал в Мадриде, бывшие игроки «Ман Юнайтед» Патрис Эвра и Димитар Бербатов не постеснялись прибить и без того бедного Пепа Гвадиолу, команда которого пропустила 3 мяча за 5 минут.

Эвра заявил, что «Пеп хочет быть единственным лидером в «Сити», а Бербатов назвал клуб «маленьким, не имеющим менталитета».

Тогда Гвардиола приземлил легенд «МЮ» напоминанием о финале ЛЧ, в котором они, по его словам, проиграли так же бесхарактерно:

«Это те же персонажи и личности, которые проиграли в Мадриде в последние минуты. Бывшие игроки-эксперты – Бербатов и Эвра – такие же люди, они были там, и мы играли против них.

Мы играли против «Юнайтед» в финале Лиги чемпионов, я не видел этого характера, когда мы с «Барселоной» их уничтожили».

У них такой же характер. Нельзя не иметь характера, когда ты пропускаешь два гола за одну минуту, когда у тебя есть два шанса забить».

Спустя год «Сити» исправился: безупречно убрал «Реал» в ответном полуфинале и вышел в финал, но Патрис Эвра остается собой. После матча он поругался с штабом Пепа, а затем прошелся по его команде в эфире Sky Sports и призвал всех болеть за «Интер» в финале.