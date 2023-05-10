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Отец Эрлинга Холанда кидался едой🍕 в болельщиков «Реала»: вмешалась полиция, которая вывела норвежца с трибуны👮‍♂️

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У отца Эрлинга Холанда случился конфликт с болельщиками «Реала».

Во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити» (1:1) Альф-Инге Холанд якобы оскорблял фанатов «сливочных» и бросал в них еду, сообщает Daily Mail со ссылкой на испанского журналиста Иньяки Ангуло.

В итоге сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу» вывели 50-летнего норвежца с ВИП-ложи стадиона.

По другой версии Холанд-старший якобы бросал еду в болельщиков «Реала» в ответ на их оскорбления.

24 комментария

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Kanonir152
Охранник косплеит Марадону
+37
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Александр Сорокин
Даже если тебя оскорбили, кидаться едой в 50 лет совсем звиздец.
+32
-1
+31
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fellx
Фейк. Это старое видео. Там же видно Марадону
+24
-3
+21
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Seven2482
не зря его в своё время рой кин перевернул
+9
-1
+8
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Даниил Лапарин
Что этот белый себе позволяет?
+5
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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Марадона переродился в секьюрити?
+4
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Geronimo Good
Просто покормил бедных испанских болельщиков попкорном.
+3
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Гриша Перельман
Ясно, батёк потик
+5
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Том Мунтян
Да там вся ложа в нулину накидалась, судя по их красным лицам 😂😂
+3
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dpv
Папина лозанья?
+2
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Денис Головко
Да он просто кормил голодных испанцев)))
+2
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Bogdan Fedyuk
Походу реал теперь остался без Холанда
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Тимур Тима
Надо Роя Кина подтянуть ,он быстро Холланда старшего утихомирит🤣🤣🤣
+1
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Артур Мкртычян
Ответ Bogdan Fedyuk
Походу реал теперь остался без Холанда
да это и так очевидно. он туда не собирается
+3
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Гриша Перельман
- Пап, а дураки в возрасте существуют?
- Нет сынок, это фантастика.
+1
-1
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Greatest Of All Time
А зачем он это делал??? Ведь его сын всеравно не играл же.
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garap83@ukr.net
Кондом или мне послышалось?
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h22o
быдло норвежкое, а вы - викинг-викинг :)
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Asad Nizamov
Ответ Александр Сорокин
Даже если тебя оскорбили, кидаться едой в 50 лет совсем звиздец.
Зазвездился старик, сын кстати адекватнее папаши как в поле так и за его пределами
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Низом Хурсанов
Ответ Bogdan Fedyuk
Походу реал теперь остался без Холанда
Да и не нужен он особо. Увидели мы его игру вчера)
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