Результаты на поле – далеко не все кино, что происходит в «Челси» Тодда Боули. В сентябре владелец лондонцев затеял новую эру: выкупил Грэма Поттера (вы знаете, чем закончилось) и без причины уволил опытнейшего физиотерапевта Хосе Кальварро, проработавшего в «Челси» 6 лет. Однако игрокам это не понравилась – они посчитали уход специалиста главной причиной затяжной полосы травм.

Боули прислушался: вернул Кальварро, но на странных условиях. Поскольку после ухода из «Челси» специалист подписал контракт с клубом Серии Б «Комо», теперь у него есть только один свободный день в неделю. С лондонцами физиотерапевт будет работать в роли консультанта – раз в неделю, по воскресеньям.