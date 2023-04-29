In English, please
Блог

Игроки вынудили Боули нанять физиотерапевта, которого он уволил – но теперь в другой роли

Клубы Клубы
Тодд Боули Тодд Боули
Челси Челси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Результаты на поле – далеко не все кино, что происходит в «Челси» Тодда Боули. В сентябре владелец лондонцев затеял новую эру: выкупил Грэма Поттера (вы знаете, чем закончилось) и без причины уволил опытнейшего физиотерапевта Хосе Кальварро, проработавшего в «Челси» 6 лет. Однако игрокам это не понравилась – они посчитали уход специалиста главной причиной затяжной полосы травм. 

Боули прислушался: вернул Кальварро, но на странных условиях. Поскольку после ухода из «Челси» специалист подписал контракт с клубом Серии Б «Комо», теперь у него есть только один свободный день в неделю. С лондонцами физиотерапевт будет работать в роли консультанта – раз в неделю, по воскресеньям.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий