😳 Роджерс заявил, что «Селтик» боролся бы за топ-6, если бы играл в АПЛ. Реакция англичан 😂

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс уверен, что его команда достойно выступала бы в английской Премьер-лиге.

Сегодня The Times сообщили, что «Селтик» и «Рейнджерс» рассматривают возможность вступления в АПЛ.

«Очевидно, что я могу говорить только за свою команду. У нас большой клуб, известный на весь мир. Нет сомнений, что если бы «Селтик» попал в Премьер-лигу, то он был бы там, как минимум, в шестерке лучших.

В любой точке планеты вы найдете наших фанатов. Фан-база, история клуба – все это делает клуб по-настоящему большим.

Англичане мгновенно остудили амбиции тренера в соцсетях.

💭 «10-12. Ни в коем случае не топ-6».

💭 «Это команда середины таблицы – в лучшем случае претенденты на еврокубковые места».

💭 «Не вылетят в хороший год».

💭 «Они бы не прошли даже Чемпионшип».

Получается, что Брендан считает «Селтик» сильнее «Челси» (шестое место в прошлом сезоне) и «Манчестер Юнайтед» (восьмое место в прошлом сезоне)?