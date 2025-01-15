😳 Роджерс заявил, что «Селтик» боролся бы за топ-6, если бы играл в АПЛ. Реакция англичан 😂
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс уверен, что его команда достойно выступала бы в английской Премьер-лиге.
Сегодня The Times сообщили, что «Селтик» и «Рейнджерс» рассматривают возможность вступления в АПЛ.
«Очевидно, что я могу говорить только за свою команду. У нас большой клуб, известный на весь мир. Нет сомнений, что если бы «Селтик» попал в Премьер-лигу, то он был бы там, как минимум, в шестерке лучших.
В любой точке планеты вы найдете наших фанатов. Фан-база, история клуба – все это делает клуб по-настоящему большим.
Англичане мгновенно остудили амбиции тренера в соцсетях.
💭 «10-12. Ни в коем случае не топ-6».
💭 «Это команда середины таблицы – в лучшем случае претенденты на еврокубковые места».
💭 «Не вылетят в хороший год».
💭 «Они бы не прошли даже Чемпионшип».
Получается, что Брендан считает «Селтик» сильнее «Челси» (шестое место в прошлом сезоне) и «Манчестер Юнайтед» (восьмое место в прошлом сезоне)?