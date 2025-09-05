😞 «Это было не очень приятно слышать». Похоже, Аканджи обижен на Гвардиолу не меньше Грилиша 😳

Мануэль Аканджи отправился на правах аренды в «Интер», отыграв три сезона под руководством Пепа Гвардиолы за «Манчестер Сити».

30-летний швейцарский защитник рассказал о ключевых словах наставника «горожан»:

«Он дал нам, шести центральным защитникам, понять, что двое будут играть, двое – будут в запасе. Остальным будет трудно. Это было не очень приятно слышать, потому что я всегда рассчитываю оказаться на поле.

Почему я не был в числе основных? Вам придется спросить Пепа.

Трудно осознать, что я уже не там. Все произошло так быстро. В понедельник я был на тренировке, где не увидел ни одного игрока «Сити». Моей семье было очень комфортно в Манчестере, и мы определенно будем скучать по жизни там».

Напомним, контракт Аканджи с «Сити» действует до 2027 года – «Интер» сможет выкупить игрока следующим летом за 3 миллионов фунтов стерлингов.

😳 Грилиш похвастался, что впервые за год сыграл три матча подряд. Подколол Гвардиолу? 🫨