Последнее сообщение Исака игрокам «Ньюкасла». Написал в командный чат перед уходом

Александер Исак с боем уходил из «Ньюкасла»: устраивал протесты, не играл и не тренировался с командой, успел навлечь на себя гнев фанатов. В итоге швед своего добился и перебрался в «Ливерпуль», его трансфер вошел в пятерку самых дорогостоящих переходов в истории.

Футболистов «Ньюкасла», конечно, расспрашивали про ситуацию с Исаком: Энтони Гордону пришлось говорить о товарище на фоне болельщиков, оскорбляющих нападающего. Подопечные Эдди Хау отвечали на такие вопросы дежурными фразами про важность командного духа.

Дэн Берн рассказал , как Александер попрощался с товарищами по «Ньюкаслу»:

«Он написал в командный чат, сказал, что уходит, поблагодарил нас за воспоминания – что-то в таком духе. Ребята ему ответили. Думаю, в конечном итоге Алекс получил то, чего хотел, теперь мы просто должны сосредоточиться на нас, сделать все, что в наших силах, с теми игроками, которые у нас есть».

Берн также отметил, что затянувшийся отъезд шведа из «Ньюкасла» крайне негативно сказался на дальнейшем укреплении команды.

Исак пока не успел сыграть за мерсисайдцев из-за паузы на сборные. А «сороки» на место ушедшего нападающего подписали Ника Вольтемаде из «Штутгарта» – трансфер стал для «Ньюкасла» рекордным .

В итоге все остались в выигрыше?