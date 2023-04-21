13 комментариев

Методы Боули разочаровывают не только фанатов.

По информации Daily Mail, ряд игроков «Челси» сильно обеспокоен своим будущим в клубе. Все дело в методах управления клубом Тодда Боули.

Сейчас в «Челси» числится больше 30 игроков, 14 из которых пришли в клуб прошлым летом. Это привело к ситуации, когда многие игроки не получают достаточно игрового времени.

Летом обстановка может усугубиться, поскольку в клуб вернутся Ромелу Лукаку, Мало Гюсто, Андре Сантос и Каллум Хадсон-Одои. «Челси» также официально оформит трансфер Кристофера Нкунку из «Лейпцига», переход которого уже согласован.

Игроки были ошеломлены, когда новое руководство решило показать раздевалку новичку команды Михаилу Мудрику и его окружению, несмотря на то, что до старта игры с «Кристал Пэлас» оставалось всего несколько минут.

Раздевалка любого клуба считается максимально приватным местом, особенно, в день игры. «Посягнув на святое», команда была оскорблена поведением руководства в тот день. Но это не все - Тодд Боули несколько раз лично приходил в раздевалку после проигранных матчей, чтобы обсудить ситуацию с игроками. Футболисты этот жест не оценили.

Что бы вы сказали, окажись сейчас перед Боули?