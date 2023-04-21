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😰 Футболисты «Челси» обеспокоены состоянием клуба. История с окружением Мудрика - лишь верхушка айсберга

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Методы Боули разочаровывают не только фанатов.

По информации Daily Mail, ряд игроков «Челси» сильно обеспокоен своим будущим в клубе. Все дело в методах управления клубом Тодда Боули.

Сейчас в «Челси» числится больше 30 игроков, 14 из которых пришли в клуб прошлым летом. Это привело к ситуации, когда многие игроки не получают достаточно игрового времени.

Летом обстановка может усугубиться, поскольку в клуб вернутся Ромелу Лукаку, Мало Гюсто, Андре Сантос и Каллум Хадсон-Одои. «Челси» также официально оформит трансфер Кристофера Нкунку из «Лейпцига», переход которого уже согласован.

Игроки были ошеломлены, когда новое руководство решило показать раздевалку новичку команды Михаилу Мудрику и его окружению, несмотря на то, что до старта игры с «Кристал Пэлас» оставалось всего несколько минут.

Раздевалка любого клуба считается максимально приватным местом, особенно, в день игры. «Посягнув на святое», команда была оскорблена поведением руководства в тот день. Но это не все - Тодд Боули несколько раз лично приходил в раздевалку после проигранных матчей, чтобы обсудить ситуацию с игроками. Футболисты этот жест не оценили.

Что бы вы сказали, окажись сейчас перед Боули?

13 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Боэли надо найти эффективного спортдира, и пусть он управляет спортивной частью Челси. Боэли этого не может
+7
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+7
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Всё знаю
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Боэли надо найти эффективного спортдира, и пусть он управляет спортивной частью Челси. Боэли этого не может
Так это самое тяжёлое.
Найди умного и грамотного директора , который будет всем рулить и не обманывать на бабки и так далее.
У того же федуна почему не получилось ? Его в клубе на***вали как хотели.
Особенно когда касалось бабок.
+5
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+5
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Виталя Губарев
Удивляет другое, что все эти футболисты продолжают идти в Челси хоть и знают обстановку.
+5
-1
+4
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Виталий Ан
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Боэли надо найти эффективного спортдира, и пусть он управляет спортивной частью Челси. Боэли этого не может
Вы что не понимаете что он сам хочет это делать. Это так по Американски)). Кроме шуток. Я бы даже сказал что это показательно для всех. Ему плевать что вы тут придумали и считаете что это бестактно приходить в раздевалку когда ему вздумается. Для него это как купить машину и чтоб кто то тебе говорил как нельзя на ней ездить. И он демонстративно разбивает ее в столб. Потому что он заплатил. Это его. А то что у клуба есть фанаты и есть общепринятые стандарты для него это ноль. Потому и нельзя всем подряд продать суперклубы. Надо чтоб владелец был любителем футбола. Ну или на край бизнесменом. А не шут пиндосовский.
+4
-1
+3
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Акира_1
А Боэли хорош. Настроил против себя фанатов, тренеров, сторожил Челси, создал себе репутацию главного клоуна в футболе своими трансферами и идеями про 344. Вероятно, уже в следующем сезоне при похожих результатах портрет Боэли будут сжигать на Бридже.
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_Amelina_ Landau
Ответ Виталий Ан
Вы что не понимаете что он сам хочет это делать. Это так по Американски)). Кроме шуток. Я бы даже сказал что это показательно для всех. Ему плевать что вы тут придумали и считаете что это бестактно приходить в раздевалку когда ему вздумается. Для него это как купить машину и чтоб кто то тебе говорил как нельзя на ней ездить. И он демонстративно разбивает ее в столб. Потому что он заплатил. Это его. А то что у клуба есть фанаты и есть общепринятые стандарты для него это ноль. Потому и нельзя всем подряд продать суперклубы. Надо чтоб владелец был любителем футбола. Ну или на край бизнесменом. А не шут пиндосовский.
Поддерживаю...пиндосы очень любят вторгаться и навязывать свое "авторитетное мнение". Везде хозяева, везде плевать на принципы и устои.
+2
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Ноно Гомес
Тренера топового надо, а не Поттеров итд... И форварда дайте ему топовго А-ля Лева или Эрлинг)
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snegoviq
То, что владелец заходит в раздевалку после игр, само по себе не преступление.
Но владелец должен уважать футбол.
Заходить перед играми, чтобы кому-то что-то показать — это зашквар.
Абрам не позволял себе такого, он вообще, говорят, скромно вел себя даже после завоевания титулов.
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Санжар Уразбаев
Боули умеет только тратить
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do3zy93
Что за бред,почти в каждой новости Челси ,что-то про Мудрика!както похоже на дискриминацию по национальности на этом сайте
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snegoviq
Ответ Всё знаю
Так это самое тяжёлое. Найди умного и грамотного директора , который будет всем рулить и не обманывать на бабки и так далее. У того же федуна почему не получилось ? Его в клубе на***вали как хотели. Особенно когда касалось бабок.
в АПЛ как-то же с этим справляются
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Ренат Губайдуллин
Ответ Всё знаю
Так это самое тяжёлое. Найди умного и грамотного директора , который будет всем рулить и не обманывать на бабки и так далее. У того же федуна почему не получилось ? Его в клубе на***вали как хотели. Особенно когда касалось бабок.
Щас бы Федуна приводить в пример как грамотного управленца , и вообще рассуждая об АПЛ, проводить аналогии с тем , что у нас называют футболом - кощунство
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Wekil Halylow
Ответ Виталя Губарев
Удивляет другое, что все эти футболисты продолжают идти в Челси хоть и знают обстановку.
повишенное зарплата делает сваё дело на пример Мкдрику Прсенал предлогал 4,5 млн в год а челси 6,5
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