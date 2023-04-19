Летом планирует покинуть Лондон.

В январе Зиеш очень хотел уйти в аренду в «ПСЖ», но уже почти завершенная сделка сорвалась по причине полнейшего бардака в «Челси».

Лондонцы трижды высылали неверные документы, из-за чего согласовать переход марокканца до закрытия трансферного окна не удалось.

Как сообщает L’Equipe, в первый раз лондонцы выслали неверный документ. Во второй версии документа ошибка была исправлена, однако отсутствовала необходимая подпись. Третья, окончательная, версия документа была отправлена «синими» уже после дедлайна, из-за чего трансфер сорвался.

После этого классно проведший ЧМ марокканец приуныл – с начала февраля у него ни одно результативного действия на поле, а в последнее время он в основе появляется все реже.

Главное появление Зиеша на данный момент – на обложку голландского Vogue.

Получилось стильно 👌🏻