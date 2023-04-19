Зиеш после срыва трансфера в «ПСЖ»: 7 матчей, 0 результативных действий, но зато попал на обложку Vogue🕴
Летом планирует покинуть Лондон.
В январе Зиеш очень хотел уйти в аренду в «ПСЖ», но уже почти завершенная сделка сорвалась по причине полнейшего бардака в «Челси».
Лондонцы трижды высылали неверные документы, из-за чего согласовать переход марокканца до закрытия трансферного окна не удалось.
Как сообщает L’Equipe, в первый раз лондонцы выслали неверный документ. Во второй версии документа ошибка была исправлена, однако отсутствовала необходимая подпись. Третья, окончательная, версия документа была отправлена «синими» уже после дедлайна, из-за чего трансфер сорвался.
После этого классно проведший ЧМ марокканец приуныл – с начала февраля у него ни одно результативного действия на поле, а в последнее время он в основе появляется все реже.
Главное появление Зиеша на данный момент – на обложку голландского Vogue.
Получилось стильно 👌🏻
Ментальная составляющая для любого спортсмена означает очень многое,при всём таланте и даре,настрой и желание играют решающую роль. Хотел уйти,надо было отпускать.