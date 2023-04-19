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Зиеш после срыва трансфера в «ПСЖ»: 7 матчей, 0 результативных действий, но зато попал на обложку Vogue🕴

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Летом планирует покинуть Лондон.

В январе Зиеш очень хотел уйти в аренду в «ПСЖ», но уже почти завершенная сделка сорвалась по причине полнейшего бардака в «Челси».

Лондонцы трижды высылали неверные документы, из-за чего согласовать переход марокканца до закрытия трансферного окна не удалось.

Как сообщает L’Equipe, в первый раз лондонцы выслали неверный документ. Во второй версии документа ошибка была исправлена, однако отсутствовала необходимая подпись. Третья, окончательная, версия документа была отправлена «синими» уже после дедлайна, из-за чего трансфер сорвался.

После этого классно проведший ЧМ марокканец приуныл – с начала февраля у него ни одно результативного действия на поле, а в последнее время он в основе появляется все реже.

Главное появление Зиеша на данный момент – на обложку голландского Vogue.

Получилось стильно 👌🏻

Vogue spreekt voetballer Hakim Ziyech: 'Opgeven is geen optie'

6 комментариев

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Александр Андреев
Ответ Evgen_Hazard
На последней фотке словно мама собрала в школу в первый класс. Мамин симпатяга
На обложке прям молодец. В реале - торговец арбузами.
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Седесим Куиндесимов
Мдаа, скатывается Vogue, походу
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Evgen_Hazard
На последней фотке словно мама собрала в школу в первый класс. Мамин симпатяга
+1
-1
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Hella black
Зиеш пахал в Катаре 2022 как не в себя.
Ментальная составляющая для любого спортсмена означает очень многое,при всём таланте и даре,настрой и желание играют решающую роль. Хотел уйти,надо было отпускать.
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С 2009 года здесь
не нравится как футболист ,Ламела на минималках. 45 минут в его исполнении против Загреба стоили всего сезона Челси
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