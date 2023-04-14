12 комментариев

Это было несложно.

Анонимный футболист Премьер-лиги выпустил клип на свой трек, и фанаты думают, что уже разгадали, кто скрывается под маской.

Звезда английского чемпионата под псевдонимом «Dide» опубликовал свой первый сингл под названием «Thrill». Клип и песня вышли в пятницу под описанием:

«Приготовьтесь быть потрясенным новым мощным музыкальным клипом «Thrill»! Наш талантливый артист глубоко погружается в свои эмоции и при это старается оставаться неузнанным для фанатов. Скрываясь под своей загадочной маской, украшенной розами, он проявляет себя как невероятный лирик, исследуя идентичность, неравенство и современное общество в поразительных деталях».

Действительно, лицо игрока полностью закрыто маской, но по кадрам клипа болельщикам было несложно догадаться, что футболист находится в Лондоне.

Потом фанаты занялись отсылками и намеками, оставленными в песне. Изначально предполагалось, что под маской могут скрываться Уилфрид Заа, Джейдон Санчо и Рис Нелсон, но все же большинство остановилось на том, что именно нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа решил сделать себе имя в музыкальном бизнесе.

Этот вывод был сделан из-за нескольких деталей: псевдоним «Dide» является анаграммой имени «Эдди», в тексте есть отсылка к «канонирам», а также в клипе он повторяет свое фирменное празднование.

Фанаты уверены, что отгадали все верно:

💬 «Если вы еще этого не видели, «неизвестный» футболист Премьер-лиги только что выпустил новый трек. Однако большинству из нас он известен — это Эдди Нкетиа».

💬 «Эдди Нкетия выпустил одну из своих первых песен под именем «Dide» (анаграмма Эдди), если вы еще не слышали ее, послушайте!»

💬 «DIDE должен быть либо Нкетиа, либо Нелсон, либо Сака, либо даже Роб Холдинг, но это на 100% игрок «Арсенала».

💬 «Это Нкетиа. Dide — это анаграмма Эдди, плюс в полной версии песни он говорит, что ему 23 года».

💬 «Кто-то из игроков «Арсенала» превратился в рэпера по имени Dide, и я думаю, это Нкетиа».

Как вы думаете, кто скрывается за маской? И как вам музыкальный «анонимного футболиста»?