12 комментариев

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👀🥷 Анонимный футболист Премьер-лиги выпустил свой трек и клип на него. Фанаты уверены, что они уже разгадали, кто скрывается под маской

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Это было несложно.

Анонимный футболист Премьер-лиги выпустил клип на свой трек, и фанаты думают, что уже разгадали, кто скрывается под маской.

Звезда английского чемпионата под псевдонимом «Dide» опубликовал свой первый сингл под названием «Thrill». Клип и песня вышли в пятницу под описанием:

«Приготовьтесь быть потрясенным новым мощным музыкальным клипом «Thrill»! Наш талантливый артист глубоко погружается в свои эмоции и при это старается оставаться неузнанным для фанатов. Скрываясь под своей загадочной маской, украшенной розами, он проявляет себя как невероятный лирик, исследуя идентичность, неравенство и современное общество в поразительных деталях».

Действительно, лицо игрока полностью закрыто маской, но по кадрам клипа болельщикам было несложно догадаться, что футболист находится в Лондоне.

Потом фанаты занялись отсылками и намеками, оставленными в песне. Изначально предполагалось, что под маской могут скрываться Уилфрид Заа, Джейдон Санчо и Рис Нелсон, но все же большинство остановилось на том, что именно нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа решил сделать себе имя в музыкальном бизнесе.

Этот вывод был сделан из-за нескольких деталей: псевдоним «Dide» является анаграммой имени «Эдди», в тексте есть отсылка к «канонирам», а также в клипе он повторяет свое фирменное празднование.

Фанаты уверены, что отгадали все верно:

💬 «Если вы еще этого не видели, «неизвестный» футболист Премьер-лиги только что выпустил новый трек. Однако большинству из нас он известен — это Эдди Нкетиа».

💬 «Эдди Нкетия выпустил одну из своих первых песен под именем «Dide» (анаграмма Эдди), если вы еще не слышали ее, послушайте!»

💬 «DIDE должен быть либо Нкетиа, либо Нелсон, либо Сака, либо даже Роб Холдинг, но это на 100% игрок «Арсенала».

💬 «Это Нкетиа. Dide — это анаграмма Эдди, плюс в полной версии песни он говорит, что ему 23 года».

💬 «Кто-то из игроков «Арсенала» превратился в рэпера по имени Dide, и я думаю, это Нкетиа».

Как вы думаете, кто скрывается за маской? И как вам музыкальный «анонимного футболиста»?

12 комментариев

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Николай Карпенко
Так это же Зинченко. А Dide это от украинского Дiд, он же в свои 26 почти самый старый в Арсенале
+55
-1
+54
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ESHEIIR
Можно сразу догадаться что это кто-то из чернокожих футболистов апл
+6
0
+6
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Гекдениз Кардениз
Ответ ESHEIIR
Можно сразу догадаться что это кто-то из чернокожих футболистов апл
Мудрик?
+6
0
+6
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misha.corp
А я думаю, как это Арсенал свое чемпионство активно в унитаз сливает. А вот оно что...
+6
-1
+5
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Петр Николаев
это канте
+5
-1
+4
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Mr Azimof
Есть зачатки таланта, но так себе песенка
+1
0
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Руслан Куб
Ответ Terrific World
Обычный репчик уровня дрейка, ничего особенного
Дрейк в рэп элите, что значит ничего особенного 😂😂😂
+1
0
+1
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Араторн
Все уже и позабыли, что чёрным очень идут пакеты на голове
+2
-2
0
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max jones
а как они вообще поняли что это вообще футболист (да и еще АПЛ)? Почему не гольфист или теннисист? Либо простой чел, который умеет с мячом обращаться? Я этого никак не пойму. Допускаю, что статья неполная.
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Unai2019
Напоминает саундтрек Фифы
0
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