Легендарные стадионы не примут большой футбол сборных.

Новый строящийся стадион «Эвертона», перестраиваемый белфастский «Кейсмент Парк» попали в шорт-лист из 14 стадионов, а «Олд Траффорд», «Стэдиум оф Лайт», «Олимпийский стадион» в Лондоне и дублинский «Крок Парк» были исключены.

По данным The Sun, руководство «Юнайтед» провело встречу с представителями федерации футбола, после чего решило отменить заявку.

С другой стороны, «Ливерпуль», который мог рассматривать «Энфилд» в качестве одного из стадионов для участия в заявке на Евро-2028. Однако как выяснилось, арена не проходит по правилам УЕФА.

Источник утверждает, что по правилам УЕФА размер поля должен быть 105 м на 68 м, тогда как на «Энфилде» длина составляет всего 101 м. Причем клуб сказал, что не может увеличить размер поля, так как трибуны за воротами слишком близко расположены к газону.

Самый большой стадион, который все-таки попал в заявку − это «Уэмбли». На нем проходил финал Евро-2020 между Англией и Италией.

В сентябре 2023 года объявят хозяина Евро-2028. На проведение турнира помимо Великобритании и Ирландии претендует еще Турция.