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Шикарная история от Лукомского: Виейра после перехода в «Арсенал» не знал ни слова по-английски, но Рэй Парлор сразу рассказал ему про «Тоттенхэм»🔥

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Лондонское противостояние в одном эпизоде карьеры будущего капитана «канониров».

Летом 1996 года Арсен Венгер только пришел в «Арсенал», а одной из главных трансферных целей оказался Виейра, тогда выступавший за «Милан».

Француз через несколько лет станет капитаном «канониров», но в первые дни в Лондоне он ни слова не мог сказать на английском.

Историю о том, как Патрик постигал лингвистические вершины и лондонскую футбольную культуру, опубликовал у себя в соцсетях Вадим Лукомский.

1 комментарий

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batterbin
Хаха! Старый добрый Арсенал в замечательное время!
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