Лондонское противостояние в одном эпизоде карьеры будущего капитана «канониров».

Летом 1996 года Арсен Венгер только пришел в «Арсенал», а одной из главных трансферных целей оказался Виейра, тогда выступавший за «Милан».

Француз через несколько лет станет капитаном «канониров», но в первые дни в Лондоне он ни слова не мог сказать на английском.

Историю о том, как Патрик постигал лингвистические вершины и лондонскую футбольную культуру, опубликовал у себя в соцсетях Вадим Лукомский.