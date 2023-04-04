Шикарная история от Лукомского: Виейра после перехода в «Арсенал» не знал ни слова по-английски, но Рэй Парлор сразу рассказал ему про «Тоттенхэм»🔥
Лондонское противостояние в одном эпизоде карьеры будущего капитана «канониров».
Летом 1996 года Арсен Венгер только пришел в «Арсенал», а одной из главных трансферных целей оказался Виейра, тогда выступавший за «Милан».
Француз через несколько лет станет капитаном «канониров», но в первые дни в Лондоне он ни слова не мог сказать на английском.
Историю о том, как Патрик постигал лингвистические вершины и лондонскую футбольную культуру, опубликовал у себя в соцсетях Вадим Лукомский.
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