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«Я бы выиграл «Золотой мяч». Балотелли жалеет об уходе из «Сити», и считает, что играл бы как Агуэро

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Марио Балотелли Марио Балотелли
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Балотелли приехал в «Манчестер Сити» в 20 лет: бросал дротики в игроков молодежки, сжигал дом за несколько часов до игры с «МЮ» и очень много пижонил.

Его бесспорно считали талантливым, но подвела дисциплина. Вернее, ее отсутствие и иррациональность. После «Сити» Балотелли поиграл в «Брешии», «Сьоне» и «Адаме Демиспор», растратив лучшие годы карьеры в теневых клубах.

Сейчас Марио 32, и он жалеет, что мог быть гораздо лучше:

«Мне не стоило уходить из «Ман Сити» в то время. Все эти годы я наблюдаю, как «Сити» снова и снова растет. Я мог бы быть как Агуэро. Если бы тогда у меня было такое мышление, как сейчас, я, вероятно, выиграл бы «Золотой мяч».

Nice's Mario Balotelli wants 'big club,' favours Man City, AC Milan and Inter

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