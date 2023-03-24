Хотя получилось довольно смешно.

В четверг совет World Athletics запретил трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами.

«Совет на данный момент утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами. В отличие от DSD-атлетов (спортсмены с нарушением полового развития – Sports.ru), трансгендеры не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины.

С 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики. В то же время мы создаем рабочую группу по изучению данного вопроса. В нее войдет представитель трансгендеров», – заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

Но не все болельщики смогли разобраться в тонкостях новых правила, поэтому один из них в твиттере попросил объяснить ему запрет футбольными терминами.

«Джек Грилиш теперь не может выступать за мужские команды», - последовал ответ.

Полузащитник «Сити» на протяжении всей своей карьеры известен ухоженной внешностью и весьма экстравагантными нарядами.

Шутка получилась хоть и смешной, но жестковатой, что думаете?