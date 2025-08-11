🤯 Феномен английского футбола: «Лутон» провалился на два дивизиона подряд, но все равно построит новый стадион

«Лутон» провалился на два дивизиона за последние два дивизиона, но это никак не влияет на планы руководства построить новый стадион. Трудно поверить, да?

Новая арена будет вмещать 25 тысяч посадочных мест. Но небольшое изменение все-таки есть – от жилого комплекса, планируемого на территории, хотят отказаться.

Проект будущего стадиона

Предполагалось, что жилая застройка займет 21 акр заброшенной земли, расположенной возле будущей арены. Но, видимо, финансовое состояние клуба уже не так незыблемо.

Сейчас «Лутон» играет на «Кенилворт-роуд», вмещающей 12 тысяч болельщиков.