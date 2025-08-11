Вряд ли в ближайшее время кто-то сможет соперничать с АПЛ в финансовых возможностях, траты в текущее трансферное окно это ярко демонстрируют.

По подсчетам Transfermarkt, за сборную самых дорогостоящих действующих футболистов Премьер-лиги потенциальному покупателю придется выложить больше миллиарда евро. Самый ценный актив такой команды – Эрлинг Холанд, чью трансферную стоимость портал оценивает в 180 млн евро. Для сравнения: Ламин Ямаль, самый дорогостоящий футболист в мире, стоит на 20 млн евро больше.

Наибольшее представительство в сборной у «Арсенала», от «канониров» сразу шестеро. Следом идет «Ман Сити» с тремя игроками, Флориан Виртц и Коул Палмер скромно отвечают за «Ливерпуль» и «Челси». Немец, кстати, стал единственным новичком лиги, попавшим в команду.

Сборная самых дорогостоящих игроков АПЛ в сезоне-2025/26

Transfermarkt подсчитал стоимость стартового состава каждого клуба АПЛ в новом сезоне. Здесь сюрпризом может стать «Ньюкасл», пробравшийся в «большую шестерку» команд Премьер-лиги.

А лидером стал «Арсенал», чей состав портал оценил в 840 млн евро, «Сити» отстал от «канониров» всего на 28 млн евро. Замыкает тройку «Ливерпуль», после мощной летней трансферной кампании состав мерсисайдцев оценивается в 718 млн евро.

Стоимость стартового состава каждого клуба АПЛ

Разница между самым дорогим и самым дешевым составами английского первенства – 711 млн евро.

