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😰 «Я взволнован...». Поттер прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ, а также рассказал о своем отношении к Карло Анчелотти

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Ох, Грэм...

«Челси» предстоит тяжелейшая битва с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матчи состоятся 11 и 18 апреля - первая игра на «Сантьяго Бернабеу».

Грэма Поттера уже успели спросить, что он об этом думает: «Я говорил, что мы постараемся выиграть Лигу чемпионов! То же самое думают и остальные семь клубов. Мы сосредоточимся на «Реале», когда поедем в Мадрид.

Я взволнован, но предпочел бы поговорить об «Эвертоне», так как этот матч состоится уже завтра».

Chelsea's Graham Potter is right – football has an anger management problem | British GQ

Также Поттера спросили, что он думает о Карло Анчелотти:

«Я не знаю его лично. Он джентльмен. То, чего он достиг в своей карьере - удивительно».

Есть ли шансы у «Челси»?

2 комментария

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chelsea -1905
Есть ещё какой
+1
0
+1
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Вовито Бомбито
Не ссы, прорветесь
0
-1
-1
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