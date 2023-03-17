Ох, Грэм...

«Челси» предстоит тяжелейшая битва с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матчи состоятся 11 и 18 апреля - первая игра на «Сантьяго Бернабеу».

Грэма Поттера уже успели спросить, что он об этом думает: «Я говорил, что мы постараемся выиграть Лигу чемпионов! То же самое думают и остальные семь клубов. Мы сосредоточимся на «Реале», когда поедем в Мадрид.

Я взволнован, но предпочел бы поговорить об «Эвертоне», так как этот матч состоится уже завтра».

Также Поттера спросили, что он думает о Карло Анчелотти:

«Я не знаю его лично. Он джентльмен. То, чего он достиг в своей карьере - удивительно».

Есть ли шансы у «Челси»?