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Английский фанат выиграл 2 миллиона, сделав ставку всего в 30 рублей: помог сумасшедший экспресс😱😱😱

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О, счастливчик.

Punter превращает 33 пенса в 22 тысячи фунтов стерлингов с помощью накопителя благодаря победителю на 96-й минуте

Удачливый англичанин превратил 33 пенса в более чем 22 000 фунтов стерлингов в эти выходные после того, как предсказал экспресс с вероятностью 74 600/1 благодаря победителю на 96-й минуте.

Игрок собрал экспресс из 13 матчей и сделал ставку в букмекерской конторе William Hill.

Вряд ли питал серьезные надежды на выигрыш, но его ждал довольно приятный сюрприз, когда он увидели свой выигрыш в размере 22 380,08 фунтов стерлингов (более 2 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Ставка состояла из матчей Чемпионшипа, Первой и Второй лиги, причем победитель поставил на семь побед дома, четыре победы на выезде и две ничьи.

Некоторые ставки были весьма проходными: «Мидлсбро» должен был обыграть «Суонси», в то время как «Бристоль Роверс» были фаворитами в борьбе с «Форест Грин».

А вот предсказать, что «Барроу» и «Саттон» закончат вничью, было большой удачей - за всю игру они нанесли всего один удар в створ.

Главным же результатом стала захватывающая драма на «Каунти Граунд», где «Карлайл» вырвал победу на 96-й минуте, обыграв «Суиндон» со счетом 2:1 - именно этот результат стал важнейшим в экспрессе.

TRANSFER: Striker signs two-year deal - News - Carlisle United

«Карлайл» вышел вперед вскоре после перерыва, но пропустил за 10 минут до конца матча. Затем Райан Эдмондсон забил победный гол на шестой минуте компенсированного времени, позволив сыграть, казалось бы, невероятной ставке.

1 комментарий

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za_vsu_xypmy
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