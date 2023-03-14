О, счастливчик.

Удачливый англичанин превратил 33 пенса в более чем 22 000 фунтов стерлингов в эти выходные после того, как предсказал экспресс с вероятностью 74 600/1 благодаря победителю на 96-й минуте.

Игрок собрал экспресс из 13 матчей и сделал ставку в букмекерской конторе William Hill.

Вряд ли питал серьезные надежды на выигрыш, но его ждал довольно приятный сюрприз, когда он увидели свой выигрыш в размере 22 380,08 фунтов стерлингов (более 2 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Ставка состояла из матчей Чемпионшипа, Первой и Второй лиги, причем победитель поставил на семь побед дома, четыре победы на выезде и две ничьи.

Некоторые ставки были весьма проходными: «Мидлсбро» должен был обыграть «Суонси», в то время как «Бристоль Роверс» были фаворитами в борьбе с «Форест Грин».

А вот предсказать, что «Барроу» и «Саттон» закончат вничью, было большой удачей - за всю игру они нанесли всего один удар в створ.

Главным же результатом стала захватывающая драма на «Каунти Граунд», где «Карлайл» вырвал победу на 96-й минуте, обыграв «Суиндон» со счетом 2:1 - именно этот результат стал важнейшим в экспрессе.

«Карлайл» вышел вперед вскоре после перерыва, но пропустил за 10 минут до конца матча. Затем Райан Эдмондсон забил победный гол на шестой минуте компенсированного времени, позволив сыграть, казалось бы, невероятной ставке.