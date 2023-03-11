Талантливый воспитанник академии «МЮ», Чарли Сэвидж, забил свой первый гол за взрослую команду!

Зимой «красные дьяволы» отдали 19-летнего юношу в аренду «Форест Грину» до конца сезона. В пятой игре за клуб полузащитник сумел забить.

Отец Чарли, Робби Сэвидж, следил за счетом встречи «Форест Грина» и «Бристоль Роверса», находясь в студии передачи BT Sport Score. Когда Робби понял, что его сын забил, он не смог сдержать эмоций и закричал, перепугав своих коллег. И все это происходило в прямом эфире!

Когда эксперты спросили, что случилось, Робби радостно ответил: «Мой мальчик забил! Мой мальчик! Это так эмоционально. Он сделал это после всего, через что прошел. Я так им горжусь!»

Такие эмоции подделать невозможно.