🎥 «Мой мальчик забил!» В трансляцию попала непередаваемая реакция Робби Сэвиджа на первый гол его сына за взрослую команду
Талантливый воспитанник академии «МЮ», Чарли Сэвидж, забил свой первый гол за взрослую команду!
Зимой «красные дьяволы» отдали 19-летнего юношу в аренду «Форест Грину» до конца сезона. В пятой игре за клуб полузащитник сумел забить.
Отец Чарли, Робби Сэвидж, следил за счетом встречи «Форест Грина» и «Бристоль Роверса», находясь в студии передачи BT Sport Score. Когда Робби понял, что его сын забил, он не смог сдержать эмоций и закричал, перепугав своих коллег. И все это происходило в прямом эфире!
Когда эксперты спросили, что случилось, Робби радостно ответил: «Мой мальчик забил! Мой мальчик! Это так эмоционально. Он сделал это после всего, через что прошел. Я так им горжусь!»
Такие эмоции подделать невозможно.
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