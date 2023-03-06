Seven Hag?

Сокрушительное поражение «Манчестер Юнайтед» подарило огромную почву для юмора, которую с лихвой обрабатывают мемоделы из Твиттера.

Постарайтесь абстрагироваться и просто повеселиться - есть же повод.

Начнем с самых популярных комиков - Пирса Моргана и Джейми Каррагера.

Бедный Невилл.

Переходим к тяжелой артиллерии.

Фанаты «МЮ» возвращаются в пещеру за квадруплом.

Когда узнал результаты тура АПЛ.

Как это выглядело в комиксах.

Артета знал.

Коротко об игре «МЮ».

«МЮ» в чемпионской гонке АПЛ.

Рэшфорд взломан.

СИИИИИИИ!!!

Считаем от 1 до 7 в разных странах.

«Ливерпуль» 2:5 «Реал Мадрид».

«Ливерпуль» 7:0 «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» 2:1 «Барселона».

«Реал Мадрид» 0:1 «Барселона».