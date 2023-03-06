🧌 День, когда «МЮ» затролен. Подборка мемов, которые повеселят всех, кроме фанатов «Юнайтед»
Seven Hag?
Сокрушительное поражение «Манчестер Юнайтед» подарило огромную почву для юмора, которую с лихвой обрабатывают мемоделы из Твиттера.
Постарайтесь абстрагироваться и просто повеселиться - есть же повод.
Начнем с самых популярных комиков - Пирса Моргана и Джейми Каррагера.
Бедный Невилл.
Переходим к тяжелой артиллерии.
Фанаты «МЮ» возвращаются в пещеру за квадруплом.
Когда узнал результаты тура АПЛ.
Как это выглядело в комиксах.
Артета знал.
Коротко об игре «МЮ».
«МЮ» в чемпионской гонке АПЛ.
Рэшфорд взломан.
СИИИИИИИ!!!
Считаем от 1 до 7 в разных странах.
«Ливерпуль» 2:5 «Реал Мадрид».
«Ливерпуль» 7:0 «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» 2:1 «Барселона».
«Реал Мадрид» 0:1 «Барселона».
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