В 25-м туре АПЛ «Астон Вилла»» переиграла «Эвертон» на выезде (0:2), прервав трехматчевую серию поражений. Особенно рад этому событию оказался Леон Бэйли, сыгравший всего 60 минут и не отметившийся голевыми действиями.

На следующий день после победы над «Эвертоном», в 7:19 утра по местному времени в Бирмингеме, ямайский футболист записал видео с воздушным шариком.

Леон всю ночь зависал на вечеринке по случаю дня рождения друга, а на утро сел в машину и развлёк себя веселящим газом из шара. Будьте осторожны: веселящий газ (он же закись азота) имеет психоактивный эффект – лишает мозг кислорода, вызывает головокружение и даже может привести к смерти.