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Бэйли отпраздновал победу над «Эвертоном» ночной тусовкой – а утром баловался с шариком

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Леон Бэйли Леон Бэйли
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В 25-м туре АПЛ «Астон Вилла»» переиграла «Эвертон» на выезде (0:2), прервав трехматчевую серию поражений. Особенно рад этому событию оказался Леон Бэйли, сыгравший всего 60 минут и не отметившийся голевыми действиями.

На следующий день после победы над «Эвертоном», в 7:19 утра по местному времени в Бирмингеме, ямайский футболист записал видео с воздушным шариком.

Леон всю ночь зависал на вечеринке по случаю дня рождения друга, а на утро сел в машину и развлёк себя веселящим газом из шара. Будьте осторожны: веселящий газ (он же закись азота) имеет психоактивный эффект – лишает мозг кислорода, вызывает головокружение и даже может привести к смерти. 

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