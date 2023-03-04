В 26-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл».

Ближе к концу матча, когда «горожане» уже вели в счете, Дэн Берн уложил на газон Джека Грилиша. Между соперниками началась заварушка. Холанд, увидев начавшуюся разборку, рванул со своей половины поля, чтобы защитить одноклубника.

Резкий старт.

И Эрлинг сталкивается с почти двухметровым Берном.

Соперников пришлось разнимать.

Болельщиков стычка игроков развеселила. Уж очень забавно выглядели высоченные футболисты:

💭 «Посмотрите на эту улыбку. Не понимаю, она меня больше пугает или смешит».

💭 «Эрлинг так агрессивно бежал к Берну, но когда увидел, что Дэн выше, решил улыбнуться и сгладить конфликт. Не вышло!»

💭 «Холанд и Берн, как Годзилла и Кинг-Конг. Тем временем арбитр».

💭 «Холанд стоял за тысячу километров до эпицентра событий, но побежал к Берну, чтобы напомнить, что Дэн не единственный гигант на поле».

💭 «Мне понравился Грилиш! Чувак устроил заварушку, а потом стоял в стороне и наблюдал за дракой двух монстров. Злой гений».

И Холанд, и Берн получили по «горчичнику». А «Сити» забирает победу и три очка.