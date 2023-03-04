Холанд устроил спринт со своей половины поля, чтобы защитить одноклубника. Эрлинг не испугался более мощного соперника
В 26-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл».
Ближе к концу матча, когда «горожане» уже вели в счете, Дэн Берн уложил на газон Джека Грилиша. Между соперниками началась заварушка. Холанд, увидев начавшуюся разборку, рванул со своей половины поля, чтобы защитить одноклубника.
Резкий старт.
И Эрлинг сталкивается с почти двухметровым Берном.
Соперников пришлось разнимать.
Болельщиков стычка игроков развеселила. Уж очень забавно выглядели высоченные футболисты:
💭 «Посмотрите на эту улыбку. Не понимаю, она меня больше пугает или смешит».
💭 «Эрлинг так агрессивно бежал к Берну, но когда увидел, что Дэн выше, решил улыбнуться и сгладить конфликт. Не вышло!»
💭 «Холанд и Берн, как Годзилла и Кинг-Конг. Тем временем арбитр».
💭 «Холанд стоял за тысячу километров до эпицентра событий, но побежал к Берну, чтобы напомнить, что Дэн не единственный гигант на поле».
💭 «Мне понравился Грилиш! Чувак устроил заварушку, а потом стоял в стороне и наблюдал за дракой двух монстров. Злой гений».
И Холанд, и Берн получили по «горчичнику». А «Сити» забирает победу и три очка.
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