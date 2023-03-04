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🤬🤬🤬 «Я не хочу говорить об этом идиоте. Пусть его уволят». Фанаты «Челси» потеряли интерес к команде, их даже не волнует, кто выйдет в стартовом составе

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Предлагают сыграть самому Боули.

Уже через несколько часов «Челси» сыграет с «Лидсом» на «Стэмфорд Бридж».

Синие проиграли три последних матча, и теперь на 14 очков отстают от первой четверки.

Worst football fan ever? Chelsea "supporter" thinks Diego Costa is Cesc Fabregas - Mirror Online

Болельщики «Челси» не сильно переживают за стартовый состав команды, выразив безразличие до дел клуба. Похоже все настолько серьезно, что даже самые преданные фанаты аристократов не верят в команду Грэма Поттера.

💭 Bucasyn: «Даже если все лучшие игроки сыграют, но Поттер будет нашим тренер, то мы будем играть в ерунду, потому что они не хотят побеждать».

💭 Stan Lee: «На данный момент мне даже все равно, кого выпустит Поттер. Если поражение от «Лидса» будет тем, что нам нужно для увольнения Грэма, то давайте просто проиграем эту игру».

💭 Wan Chelsea: «Любой может выйти на поле, если это поможет нам победить... даже Поттер... или Боули».

💭 David Ochieng: «Я не хочу говорить об этом идиоте. Пусть его уволят. Я предлагал ему варианты выбора стартового состава, но он всегда их игнорировал».

1 комментарий

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zugzwang
ну это не фанаты значит!
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