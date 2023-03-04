Предлагают сыграть самому Боули.

Уже через несколько часов «Челси» сыграет с «Лидсом» на «Стэмфорд Бридж».

Синие проиграли три последних матча, и теперь на 14 очков отстают от первой четверки.

Болельщики «Челси» не сильно переживают за стартовый состав команды, выразив безразличие до дел клуба. Похоже все настолько серьезно, что даже самые преданные фанаты аристократов не верят в команду Грэма Поттера.

💭 Bucasyn: «Даже если все лучшие игроки сыграют, но Поттер будет нашим тренер, то мы будем играть в ерунду, потому что они не хотят побеждать».

💭 Stan Lee: «На данный момент мне даже все равно, кого выпустит Поттер. Если поражение от «Лидса» будет тем, что нам нужно для увольнения Грэма, то давайте просто проиграем эту игру».

💭 Wan Chelsea: «Любой может выйти на поле, если это поможет нам победить... даже Поттер... или Боули».

💭 David Ochieng: «Я не хочу говорить об этом идиоте. Пусть его уволят. Я предлагал ему варианты выбора стартового состава, но он всегда их игнорировал».