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😂 «Это не Челси!». Реакция Риса Джеймса на крики фаната бесподобна. Готовый шаблон для мемов

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Уморительно.

В соцсетях появились кадры, на которых эмоциональный фанат «Челси» кричит от отчаяния всего через несколько минут после того, как Уорд-Проуз забил победный гол «Саутгемптона».

«Черт возьми! Разберитесь с этим! Почему мы так играем?! Мы в шоке! Это не Челси!», - кричит болельщик.

Особенным этот момент делает реакция Риса Джеймса, который сидел совсем неподалеку.

Просто посмотрите на лицо правого защитника, когда фанат кричит: «Это не Челси!».

Будущий мем?

4 комментария

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TravenS
Посты Чугунова как признак стабильности. Стабильно бессмысленные
+1
0
+1
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Lex Lex
И ?
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Ж.
А что здесь особенного?
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Truba
Нормальное лицо
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-1
+5
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