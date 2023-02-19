😂 «Это не Челси!». Реакция Риса Джеймса на крики фаната бесподобна. Готовый шаблон для мемов

Уморительно.

В соцсетях появились кадры, на которых эмоциональный фанат «Челси» кричит от отчаяния всего через несколько минут после того, как Уорд-Проуз забил победный гол «Саутгемптона».

«Черт возьми! Разберитесь с этим! Почему мы так играем?! Мы в шоке! Это не Челси!», - кричит болельщик.

Особенным этот момент делает реакция Риса Джеймса, который сидел совсем неподалеку.

Просто посмотрите на лицо правого защитника, когда фанат кричит: «Это не Челси!».

Будущий мем?