Новички «Челси» тренировались с мячом, пока легенде клуба оказывали медицинскую помощь

Черная полоса «Челси» не прекращается: в субботу лондонцы сыграли 11-й матч после ЧМ, и за этот отрезок у них всего 2 победы. «Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:1), однако игроки не опускают руки. На 79 минуте Сесар Аспиликуэта получил травму, не обошлось без медиков – игру остановили на 5 минут: некоторые игроки просто отдыхали, но Мудрик и Феликс сохраняли игровой тонус.

Есть ли в этом что-то неуважительное к Аспиликуэте?