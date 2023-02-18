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Новички «Челси» тренировались с мячом, пока легенде клуба оказывали медицинскую помощь

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Сесар Аспиликуэта Сесар Аспиликуэта
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
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Черная полоса «Челси» не прекращается: в субботу лондонцы сыграли 11-й матч после ЧМ, и за этот отрезок у них всего 2 победы. «Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:1), однако игроки не опускают руки. На 79 минуте Сесар Аспиликуэта получил травму, не обошлось без медиков – игру остановили на 5 минут: некоторые игроки просто отдыхали, но Мудрик и Феликс сохраняли игровой тонус.

Есть ли в этом что-то неуважительное к Аспиликуэте?

1 комментарий

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fellx
Автор сам написал: "сохраняли игровой тонус".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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