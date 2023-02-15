🙂 «Он не мой сын. Его хотел купить Гвардиола». Поттер отчаянно защищает Кукурелью, обещая помочь ему в адаптации

«Кукурелья не похож на моего сына?! Вы не можете использовать это», - сказал Поттер в шутку.

«Я думаю, что с результатами, которые у нас есть, и с тем местом, которое мы занимаем в таблице, вы ожидаете, что кто-то должен получить основную массу критики. Я думаю, что это шаблон.

Справедливо или нет - не имеет значения. Болельщики имеют право на свое мнение и голос, потому что без них нет футбольного клуба.

В идеальном мире хочется, чтобы все шли одинаково, поддерживая команду, но это невозможно. Это не то место, где мы находимся.

Я думаю, что как профессионалы, мы должны принять это. Мы должны работать как можно больше, чтобы изменить это положение.

Это вызов. Я не собираюсь спорить», - заявил Поттер.

Отвечая на вопрос, как он намерен помешать фанатам освистывать испанца, Поттер сказал: «Волшебной формулы нет. Это не просто и не легко.

Было бы неправильно говорить, что ему легко справляться с таким давлением. Все, что он может сделать, это продолжать хорошо играть на тренировках, продолжать усердно работать и ждать подходящего шанса.

Наша задача заключается в том, что команда должна выигрывать игры, выступать лучше и зарабатывать очки, потому что это снимает давление.

В ситуации, когда результаты не соответствуют амбициям клубы, вы ищете кого-то, кто будет ответственным, кого-то виноватого.

Это нормально, это человеческая природа. Мы не проигрываем из-за одного человека».

Затем Поттер настаивал на том, что Кукурелья - качественный игрок, что объясняет, почему Пеп Гвардиола хотел его видеть в «Манчестер Сити».

«В нем был заинтересован «Ман Сити» и Гвардиола. «Челси» были не единственной командой, которая хотела его купить. Клуб вложил в него много денег.

Я знаю его качества. Он помогает команде хорошо функционировать.

Марк уже взрослый - у него есть дети. Он знает ситуацию. Мы должны помочь ему».