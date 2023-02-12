Мудрик лайкнул пост, где фанаты хейтят Кукурелью. Но что-то пошло не так

В субботу «Челси» сыграл очередную ничью – на этот раз с «Вест Хэмом» (1:1). Фанаты не в восторге от затянувшейся серии без побед, но еще больше расстроены вчерашней игрой Марка Кукурельи.

Болельщики заметили, что испанец будто не замечает нового партнера Михаила Мудрика. Если взглянуть на карту передач, легко заметить, как редко Кукурелья (LB) вчера пасовал Мудрику (LM).

А вот пример из игры: Мудрик делает рывок за спину защитникам, Кукурелья видит это, но в итоге разворачивается и катит поперек.

В соцсетях завирусился мем, связанный с этой историей. Все бы ничего, но его лайкнул и Мудрик. В посте, который лайкнул Михаил, речь шла о том, что фанаты «Челси» захейтили Кукурелью за игнор украинца. Позже лайк пришлось удалить, потому что новость разлетелась по интернету.