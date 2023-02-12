In English, please
Блог

Мудрик лайкнул пост, где фанаты хейтят Кукурелью. Но что-то пошло не так

Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Челси Челси
Клубы Клубы
Марк Кукурелья Марк Кукурелья
Футбол Футбол

В субботу «Челси» сыграл очередную ничью – на этот раз с «Вест Хэмом» (1:1). Фанаты не в восторге от затянувшейся серии без побед, но еще больше расстроены вчерашней игрой Марка Кукурельи.

Болельщики заметили, что испанец будто не замечает нового партнера Михаила Мудрика. Если взглянуть на карту передач, легко заметить, как редко Кукурелья (LB) вчера пасовал Мудрику (LM).

А вот пример из игры: Мудрик делает рывок за спину защитникам, Кукурелья видит это, но в итоге разворачивается и катит поперек.

В соцсетях завирусился мем, связанный с этой историей. Все бы ничего, но его лайкнул и Мудрик. В посте, который лайкнул Михаил, речь шла о том, что фанаты «Челси» захейтили Кукурелью за игнор украинца. Позже лайк пришлось удалить, потому что новость разлетелась по интернету. 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
весёлый роджер
Ответ Артём Околович
почему спортсмены не могут сидеть в соцсетях с фейков и не беспокоиться о реакции общественности на свои лайки?
Согласен, можно же зарядить профессионального сммщика для ведения официального аккаунта, а сиюминутные эмоции выплескивать с фейка, о котором знает первый круг общения или вообще никто.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Полиенков
И в чём он не прав? Реально же этот клоун не пасовал ему, когда должен был.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
Ответ Артём Околович
почему спортсмены не могут сидеть в соцсетях с фейков и не беспокоиться о реакции общественности на свои лайки?
потому что им платят огромные деньги и они несут репутационные риски для клуба, как организации. представь себе такую ситуацию: ты топовый менеджер компании Coca-Cola и ставишь лайки под мемасиками, которые не в лучшем свете показывают продукцию твоей компании или коллег. большие деньги предполагают большую ответственность в особенности, когда у тебя публичная профессия.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy P
Да всем насрать!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
Мог и не удалять лайк. Он имеет полное право быть согласным с мнением болельщиков и обозревателей.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Околович
почему спортсмены не могут сидеть в соцсетях с фейков и не беспокоиться о реакции общественности на свои лайки?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий