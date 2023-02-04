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😤😐😴 Боули еле досидел до конца матча «Челси» - «Фулхэм». Американец играл в телефон, но его рассекретили. Твиттер в огне 🔥

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Тодд Боули Тодд Боули
Фулхэм Фулхэм
Футбол Футбол

Тяжелые будни главного любителя Football Manager.

В Твиттере активно обсуждают отрывок из трансляции матча АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом», на котором Тодд Боули играет в смартфон.

💭 «Он фильтровал по возрасту и рейтингу в FIFA, чтобы узнать, кого пригласить завтра».

💭 «Не вините его, он слишком долго смотрел на Маунта и Галлахера».

💭 «Лучше играть в Candy crush, чем смотреть, как играет «Челси».

💭 «Он смотрел нарезки игры Мудрика и думал, что он заказывал не это».

💭 «Он проверял в Твиттере, проявили ли конкуренты интерес к его летним подписаниям».

💭 «Он общался в Вотсапе с Жозе».

💭 «Он играл в Football Manager, пытаясь найти цели для летних трансферов».

💭 «Я потратил 600 млн фунтов на эту хрень».

💭 «Братан, вызывай 911».

У вас есть идеи, чем занимался владелец «Челси»?

5 комментариев

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2ran
Отвечал на очередные глупости Ригоберки)
+1
0
+1
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AurelioDeLaurentis
Если правда играл в Candy Crush то 👌
0
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Писал палкину, а можно в течение 14 недель вернуть, если не понравилось. Тот ответил нет, тодд расстроился.
+2
0
+2
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Вячеслав Тотров
пытался разделить потраченные миллионы на количество голов в этом матче,а получилась оценка игры Мудрика
+1
-4
-3
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Альт
Ставил в лайве на тотал меньше
+5
0
+5
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