😤😐😴 Боули еле досидел до конца матча «Челси» - «Фулхэм». Американец играл в телефон, но его рассекретили. Твиттер в огне 🔥
Тяжелые будни главного любителя Football Manager.
В Твиттере активно обсуждают отрывок из трансляции матча АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом», на котором Тодд Боули играет в смартфон.
💭 «Он фильтровал по возрасту и рейтингу в FIFA, чтобы узнать, кого пригласить завтра».
💭 «Не вините его, он слишком долго смотрел на Маунта и Галлахера».
💭 «Лучше играть в Candy crush, чем смотреть, как играет «Челси».
💭 «Он смотрел нарезки игры Мудрика и думал, что он заказывал не это».
💭 «Он проверял в Твиттере, проявили ли конкуренты интерес к его летним подписаниям».
💭 «Он общался в Вотсапе с Жозе».
💭 «Он играл в Football Manager, пытаясь найти цели для летних трансферов».
💭 «Я потратил 600 млн фунтов на эту хрень».
💭 «Братан, вызывай 911».
У вас есть идеи, чем занимался владелец «Челси»?
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