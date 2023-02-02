«Челси» добился своего – одни его не ненавидят, другие высмеивают: собрали лучшие реакции соцсетей на самый громкий проект этого сезона

Когда-то похожий фокус провернул Роман Абрамович.

Для «Челси» все началось в начале прошлого года, когда стало ясно, что смен владельцев в клубе неизбежна. Так и произошло – клуба приобрела группа инвесторов во главе с Тоддом Боули.

Дальше стало еще интереснее. При новых владельцах в «Челси» пришли 16 новых футболистов – немного-немало полторы команды.

В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят около 607,3 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (539,3 млн фиксированных выплат, 55 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии). Это вызвало гнев болельщиков и фнкционеров со всего мира, которые задались разумным вопросом – для лондонцев финансовый fair play не существует?

Меньше чем за год «Челси» подписал Помимо Энцо Фернандеса, Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьер-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

Можно предположить, как будет выглядеть первая встреча Грэма Поттера с командой.

И первая тренировка

Да и матч с «Ноттингемом» стоит ждать с нетерпением

Следующее трансферное окно открывается летом.