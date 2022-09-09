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«Я бы всегда включал его в основной состав». Кларенс Зеедорф сравнил Фирмино с Каримом Бензема

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Легендарный футболист Кларенс Зеедорф провел параллель между звездами «Ливерпуля» и «Мадрида» - Фирмино и Каримом Бензема после поражения англичан в матче с «Наполи» 4-1.

«Ливерпуль» пропустил три гола в Италии еще до перерыва и это несмотря на то, что Алиссон смог отразить один из пенальти. Петр Зелиньски открыл счет, а Андре-Франк Замбо Ангисса и Джованни Симеоне увеличили преимущество «Наполи». Луис Диас забил за «Ливерпуль» гол престижа.

Юрген Клопп предпочел выпустить в основе Роберто Фирмино, а не Дарвина Нуньеса: хотя бразилец был почти незаметен в матче, четырехкратный победитель Лиги чемпионов Зеедорф считает, что именно он сыграет ключевую роль в успехе «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Наполи» дал понять, что матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» не будет легкой прогулкой. Думаю, что игроки «Ливерпуля» это уяснили», - сказал Зеедорф Prime Video.

«Но я всегда бы включал Фирмино в основной состав. В последние годы дела «Ливерпуля» шли хорошо, потому что Бобби немного похож на Карима Бензема в «Мадриде» - он знает, как играть глубже и может перемещаться на фланг».

«Фирмино – это «девятка», которая может прочитать, что нужно команде, и Клопп будет ставить на него в этом сезоне, несмотря на Нуньеса».

Сравнение с Каримом Бензема – комплимент для Фирмино, который забил 101 гол за «Ливерпуль» с тех пор, как перешел в команду в 2015 году. В этом сезоне Бобби – один из лучших в составе «красных»: он стал автором трех голов и сделал три ассиста.

 

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