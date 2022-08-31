Помните боллбоя «Челси», который дразнил Джеррарда? «Саутгемптон» отомстил за Стиви Джи, пострадал Аспиликуета

«Челси» в итоге и матч поиграл.

В феврале 2006 года, когда «Челси» принимал «Ливерпуль» на «Стэмфорд Бридж». Мальчик с синими волосами в футболке «Челси» сначала подал руку Джеррарду, а затем начал его дразнить. Стивен даже вспоминал этот эпизод в автобиографии: «Тогда я просто улыбнулся, когда понял, что это ребенок. Если бы он был старше – дал по шее».

Паренек по имени Джейк вырос и подписал контракт с «Биллерикэй Таун», который тренирует экс-игрок «Тоттенхэма», «Вулвз» и «Фулхэма» Джейми О’Хара. Он даже признался, что на шалость подбил его отец.

Спустя 16 лет такой же фокус провернул юноша в форме «Сатугемптона» - на этот раз на фокус купился капитан «Челси» Сесар Аспиликуета. Копия, конечно, похуже оригинала, но галочка поставлена.

И еще разок.

У «Челси» 2 поражения в 5 первых турах АПЛ - во вторник лондонцы уступили «Саутгемптону» 1:2.