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«Родриго, ты слишком молод, будь осторожен»: бывший игрок «Ливерпуля» недоволен высказываниями бразильца о Салахе

Хосе Энрике Хосе Энрике
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Бывшему защитнику «Ливерпуля» Хосе Энрике не понравились слова Родриго о Мохамеде Салахе.

Перед финалом Лиги Чемпионов все знали, что Салах хочет отомстить «Мадриду» за поражение в 2018 году. Но в итоге, ему не удалось это сделать, поскольку Винисиус забил во втором тайме и подарил Королевскому клубу 14 кубок Лиги Чемпионов.

Родриго рассказал о подготовке «сливочных» к финалу:

«Когда тебя провоцируют, то иногда ты хочешь победить хотя бы, чтобы заставить соперника замолчать. На тренировках мы говорили: «Давай, Салах, давай»…мы понимали, что надо победить, чтобы посмеяться над ним».

Бывший игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике раскритиковал молодого бразильца:

«Родриго, ты очень молод, так что будь осторожен, потому что, возможно очень скоро, я за тобой вернусь, потому что ты слишком много открываешь рот».

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