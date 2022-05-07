Бывший защитник «Ливерпуля» утверждает, что Клопп добился гораздо большего, чем Фергюсон» в «МЮ»

«По сравнению с тем коротким пребыванием Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и работой сэра Алекса Фергюсона в «МЮ», думаю, что Клопп добился гораздо большего, чем Фергюсон на самом деле», — сказал бывший защитник «Ливерпуля» Гиллеспи.

«Вы должны помнить, что Ферги шесть лет не выигрывал ни одного трофея; очевидно, он выиграл чертовски много после этого».

«Но прошло около 13 лет, прежде чем ему удалось выиграть Лигу чемпионов».

«Но учитывая команду «Манчестер Юнайтед» ту глубину и силу, которые у них были, этот результат сложно назвать фантастикой».

«Это четвертый европейский финал Юргена за шесть лет в футбольном клубе. Я думаю, что это совершенно невероятно».

Действительно, Ферги ничего не выиграл за свои первые шесть лет на «Олд Траффорд» и был почти уволен, прежде чем изменить ситуацию.

Напротив, Клопп выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Суперкубок за первые шесть лет на «Энфилде».