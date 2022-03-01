Зарплаты тренеров АПЛ: Юрген Клопп в топ-3, Ральф Рангник за пределами топ-5

Премьер-лига остается самой богатой лигой в мире, и этот факт отражается на зарплатах тренеров.

В обновленном списке самых высокооплачиваемых тренеров английского высшего дивизиона Пеп Гвардиола лидирует с зарплатой в 19 миллионов фунтов в год. За ним следует главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – у него 16 миллионов фунтов. Тройку лидеров занимает Антонио Конте (15 млн фунтов), возглавивший «Тоттенхэм».

Ральф Рангник, подписавший временный контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2021/22, занимает 6-е место в списке с годовой зарплатой в 8 миллионов фунтов.

Заработная тренеров АПЛ (в год):

1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 19 миллионов фунтов стерлингов.

2. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 16 млн.

3. Антонио Конте («Тоттенхэм») — 15 млн.

4. Брендан Роджерс («Лестер Сити») — 10 млн.

5. Микель Артета («Арсенал») — 8,3 млн.

6. Ральф Рангник («Манчестер Юнайтед») — 8 млн.

7. Марсело Бьелса («Лидс») — 8 млн.

8. Томас Тухель («Челси») — 7 млн.

9. Ральф Хазенхатль («Саутгемптон») — 6 млн

10. Фрэнк Лэмпард («Эвертон») — 5 млн

11. Дэвид Мойес («Вест Хэм») — 5 млн.

12. Стивен Джеррард («Астон Вилла») — 5 млн.

13. Рой Ходжсон («Уотфорд») — 4,5 млн.

14. Патрик Виейра («Кристал Пэлас») — 4 млн.

15. Шон Дайч («Бернли») — 3,5 млн.