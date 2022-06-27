Капитан чемпионов получил нашивку в 19 лет (раньше всех в НХЛ). Он делает важную работу и не привлекает лишнего внимания

А еще всегда рубится за своих.

«Колорадо»взял финальную серию в шести матчах – спустя 21 год после своей последней победы в Кубке Стэнли.

Главные действующие лица этого похода – Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон. Рядом с ними – чудесный финн Микко Рантанен. Затем – Валерий Ничушкин, который забивает в финале на уровне клубных легенд. На этом ярком фоне несколько теряется Габриэль Ландескуг, хотя у капитана «Колорадо» 11 шайб в этом плей-офф.

В этом вся карьера Ландескуга – делать важную работу и не привлекать лишнего внимания. Можно ли считать его суперзвездой? Скорее нет, чем да. Но это не мешает ему быть прирожденным лидером – в Денвере Ландескуг проводит 11-й сезон, 10 из них он носит капитанскую нашивку.

Ландескуг – четвертый капитан в истории «Эвеланш», дольше него нашивку носил только Сакик

Собственно, вот список игроков, которые выводили «Колорадо» на лед в статусе капитана.

Более того, швед стал самым молодым капитаном в истории НХЛ – этот статус он получил в возрасте 19 лет и 286 дней, что позволило ему опередить Сидни Кросби. Его назначение стало шоком для всех фанатов «лавин».

А вот что про назначение Ландескуга говорил ветеран «Колорадо» Милан Гейдук, который решил передать ему нашивку: «Тогда я был менее зрелым человеком, чем Гэйб в его 19 лет».

Ландескуг стал капитаном перед локаутным сезоном-2012/13 – «Колорадо» тогда в очередной раз провалился, занял последнее место в дивизионе и не попал в плей-офф. Швед только учился быть лидером – у него дрожал голос на командных собраниях, а в раздевалке ему помогали ветераны – главными старичками в том «Колорадо» были Гейдук (играл последний год), Жан-Себастьян Жигер, Ян Гейда и Грег Зэнон.

«Я понимал, что есть разница в возрасте, поэтому мы собрались вместе с ветеранами и я сказал им что-то вроде: «Я не хочу входить в эту раздевалку и козырять буквой на свитере. Сначала я хочу заслужить ваше уважение», – вспоминал Ландескуг.

Он капитанил в довольно сложный период истории «Колорадо»: выход в плей-офф уже был праздником, побед было мало, а владелец команды – Стэн Кронке – установил внутренний потолок зарплат, что снижало возможности для усиления состава и загоняло «Колорадо» в статус серенького середняка.

В сезоне-2016/17 Ландескуг собрал 33 очка за полную регулярку – репортеры атаковали его после матчей, и в СМИ все чаще появлялись колонки о том, что капитан «Колорадо» переоценен и, возможно, его стоит обменять, чтобы строить новую команду.

«Я знал, что это часть той работы, которая выпадает капитану команды. Играть в НХЛ и быть капитаном клуба – это мечта, которая доступна очень немногим», – Ландескуг не сломался после провального для себя сезона, а через год стал частью одной из лучших троек в истории НХЛ.

Он всегда был лидером – за ним охотились в канадской юниорке, а в НХЛ он стал важной частью суперзвена Маккиннона

Ландескуг всю карьеру был довольно нетипичным для европейского хоккея игроком – дрался еще в детских командах, активно вел силовую борьбу и четко играл под воротами.

Тренер «Китченера» Стив Спотт ездил на ЮЧМ-2009 в составе тренерского штаба сборной Канады и в матче против шведов приметил рослого паренька – он играл в полной маске и несколько раз здорово раскидывал канадцев по ходу матча.

«Он забил нам, и я очень хотел выяснить, доступен ли он для импорт-драфта, чтобы он играл за «Китченер», – вспоминал Спотт.

Ландескуг стал для Спотта навязчивой идеей – тренер нашел контакты семьи Габриэля и убедил руководство клуба устроить потенциальному новичку и его семье экскурсию по местной базе и арене. А когда на импорт-драфте Ландескуга увели прямо перед «Китченером», то Спотт убедил менеджера совершить обмен с участием шведа.

Обычно шведские игроки остаются в родном чемпионате – там отличные условия, а самые талантливые получают шанс во взрослой лиге. Тем не менее, Ландескуг решился на переезд, хотя у него неплохо складывалась карьера в родном «Юргордене».

Это был определенный вызов – он плохо говорил на английском и попросил брата скачать все сезоны сериала «Друзья». Кроме того, как вспоминал сам Ландескуг, на момент переезда он был неплохим силовым форвардом, который умел играть в защите, но слабо понимал, как использовать свой атакующий потенциал.

«Ему было попроще, поскольку он играл в североамериканском стиле. Мы долго пытались раскрыть его атакующий потенциал, искали подходящее место в большинстве, но когда нашли, то его тройка с Морином и Скиннером стала одной из лучших в юниорском хоккее», – говорит Спотт.

Ландескуг капитанил на юниорском уровне в Швеции, в том числе и на уровне сборных – в «Китченере» он тоже получил нашивку и стал первым европейским капитаном в истории команды.

На драфте-2011 Ландескуг ушел вторым – скауты оценили его лидерские качества, а также сочетание габаритов и скиллов. Некоторые даже осторожно сравнивали его с Петером Форсбергом – одним из культовых шведских игроков, который также играл в «Колорадо» и классно сочетал хоккейную магию с грубой физической силой.

В первый же год он выиграл «Колдер», а затем стабильно держал планку в 50-60 очков и 20 шайб за сезон. При этом создавалось ощущение, что швед уперся в свой потолок и навсегда останется элитным ролевым игроком – неплохо, но явно мало для второго номера драфта.

Все изменил сезон-2017/18, в котором главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар собрал звено Ландескуг – Маккиннон – Рантанен. Пазл сошелся – за последние 10 лет это одно из самых результативных звеньев НХЛ и одна из лучших троек за всю историю существования лиги.

За последние 5 лет у них 163 шайбы в равных составах – совершенно топовая цифра. В последние пару лет Беднар пробовал разводить звезд по разным звеньям, сдвигая Ландескуга во вторую тройку, но даже в этом сезоне звездное трио успело пошуметь с разницей шайб 18-9 в формате 5-на-5.

При этом Ландескуг в супертройке делает ту работу, за которую его высоко выбрали на драфте – создает пространство для Маккиннона и Рантанена и очень много страхует звездных партнеров в защите.

«Мак и Микко более динамичны, они отлично играют один на один и усложняют жизнь защитникам, после чего Ланди читает намерения этих двух парней и оказывается в более удобной ситуации. – комментировал их игру главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, – Он появляется именно в тех зонах, где должен сделать подбор или где он будет открыт для передачи».

Плохие смены – это не про Ландескуга, ведь швед до сих пор с большим уважением относится к своей нашивке капитана. Ландескуг искренне верит, что капитана определяют не слова и даже не набранные очки – нужно своим примером задавать планку, до которой должна дотянуться остальная команда. В этом плей-офф Ландескуг – второй среди нападающих «Колорадо» по хитам и блокам, а также второй снайпер команды – он определенно делает все, чтобы иметь право требовать со своих партнеров выкладываться по максимуму.

Швед не просто звезда – он всегда люто рубится за своих

Если в вашей голове успел сложиться стереотип о мягкотелых шведах, которые слабы духом и сливаются при первой удобной возможности, то не применяйте его к Ландескугу. Габриэль – базовый швед с большой челюстью и бородой.

В 2013-м, когда Ландескуг только получил нашивку, в матче против «Сан-Хосе» он попал под жесткий хит Джо Торнтона – разбил нос и повредил колено. Его увели в раздевалку, но он все равно вернулся на лед и продолжил игру.

«Тебя только что сделали капитаном. Не подведи своих партнеров», – так вспоминал тот эпизод Габриэль.

С тех пор мало что изменилось – Ландескуг отдается игре и всегда сражается за своих товарищей по команде. Или просто не бежит от драк.

4 года назад он зарубился против Шенна сразу после вбрасывания.

А относительно недавно отделал его за опасный хит на Рантанене.

А здесь он просто разбил лицо другому шведу – Маттиасу Экхольму из «Нэшвилла». За то, что тот слишком грубо обошелся со шлемом все того же Рантанена.

«Его сразу все зауважали. Это редкость. Вот почему он был назначен капитаном таким молодым», – говорил Райан О’Райлли, который играл вместе со шведом в «Колорадо», а теперь капитанит в «Сент-Луисе».

В последнем матче сезона Ландескуг в очередной раз показал, на что готов ради команды – на последних минутах матча заблокировал бросок Никиты Кучерова и потерял лезвие конька. До лавки Габриэль добирался ползком и при помощи Нэтана Маккиннона.

Спустя 10 лет можно сказать точно – назначение Ландескуга не было ошибкой. Капитан вырос вместе со своей командой и взял главный трофей в карьере. .

Фото: globallookpress.com/Mark J. Rebilas, Geoff Burke, Ron Chenoy