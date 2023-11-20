Кинопоиск
Блог
Спецпроект

Против кого Тихонов играл в воротах? Какие фильмы смотрел Робсон? Проверяем, хорошо ли вы знаете легендарный «Спартак» Романцева

Спартак Спартак
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Луис Перейра Робсон Луис Перейра Робсон
Олег Романцев Олег Романцев
Футбол Футбол

4 ноября на Кинопоиске состоялась премьера документального сериала «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003) – производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Ниже – тест о легендарном времени в истории красно-белых, где вы попробуете вспомнить, сколько раз «Спартак» брал золото ЧР и по каким фильмам бразилец Робсон учил русский язык.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России – чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала. После первых двух эпизодов у сериала более 25 тысяч оценок и средний балл 8,7.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
idemidov
10/10. В общем все очевидно для тех кто жил и смотрел футбол тогда.
Кроме фильма который смотрел Робсон и Газманова - тут наугад.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tallmuch
Кто бы мог подумать, но матч против заштатного Силькеборга - одно из ярчайших футбольных впечатлений. Наверное, потому что одно из первых, потому что детское и так далее... Тихонов еще до него был моим кумиром, а после того матча вообще стал для меня небожителем :) Так по сей день и остался самым любимым футболистом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Вахрушев
Промахнулся только с Газмановым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий