А все началось с Ивана Проворова.

В этом сезоне исторической гонке Овечкина и блистательным перформансам Макдэвида постоянную конкуренцию в медиапространстве оказывает неожиданная тема – поддержка ЛГБТ-сообщества.

Уже несколько месяцев российские хоккеисты по очереди отказываются от участия в этих акциях. Кто-то сослался на закон о запрете пропаганды в РФ, а кто-то – на религиозные причины. И, как ни удивительно, никому ничего за это не было.

Кто из наших отказался надевать радужные джерси?

Первым отказался выходить на раскатку в специальном ЛГБТ-джерси защитник «Филадельфии» Иван Проворов. После игры он объяснил свой поступок так: «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я хочу сказать по этой теме».

Реакция в североамериканском медиапространстве была предсказуемой. К примеру, инсайдер TSN Пьер Лебрюн был возмущен: «Проворов явно не уважает «всех». Если бы он уважал всех, он бы принял участие в разминке и надел майку Pride Night. Не прячьтесь за религией».

В сторону Ивана выплеснулась масса хейта, но нашлись и те, кто его поддержал. Одним из них был главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла: «Я думаю, что как организация мы продемонстрировали свои убеждения. Что касается Прови, то он верен себе и своей религии. За что я уважаю Прови: он всегда верен себе. Вот что мы об этом думаем».

Забавно, но после своего протеста Проворов стал чуть ли не главным хоккеистом лиги. Джерси с его именем были моментально раскуплены.

Один из лучших бомбардиров «Ванкувера» Андрей Кузьменко последовал примеру Проворова. Перед недавним матчем против «Калгари» он не вышел на раскатку, а позже объяснил свое решение максимально коротко: «Я уважаю всех и выбор каждого. Надеюсь, что все смогут уважать мой».

Главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет знал об этом заранее и тоже сообщил, что относится к нему с уважением.

Следом за Кузьменко не принял участие в Pride Night и Илья Самсонов. Вратарь «Торонто» отказался выходить на раскатку в радужной наклейке на шлеме. Денис Гурьянов, который, кажется, неплохо освоился в «Монреале», тоже пропустил разминку в специальных джерси. Главный тренер «Канадиенс» Мартен Сен-Луи сообщил о его решении прямо перед игрой с «Вашингтоном», объяснив, что Денис не надел свитер из-за семейных обстоятельств.

Защитник Илья Любушкин был единственным из игроков «Баффало», кто не вышел на раскатку в ЛГБТ-джерси. Но, в отличие от Проворова и Гурьянова, сделал это не по религиозным убеждениям или семейным обстоятельствам. По информации The Athletic, Илья сослался на закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Он не был уверен в том, как воспримут его участие в акции после возвращения домой.

Решение Ильи тоже поддержали в команде. «Не думаю, что как американец способен понять психологические решения, через которые он проходит, и то психологическое бремя, которое он несет, будучи из другой части мира, – заявил капитан «Сэйбрс» Кайл Окпосо. – Мы поддерживаем Буша (прозвище Любушкина – Sports.ru) в раздевалке. Хотим убедиться, что ему комфортно, и уважаем его решение».

Но отказывались не только наши

Да, хоккеисты из России быстро перестали быть в этой повестке белыми воронами. Например, вратарь «Сан Хосе»» Джеймс Раймер тоже не стал выходить на раскатку в день, когда «Шаркс» надели специальные джерси в рамках «Вечера гордости».

Он объяснил свое решение так: «В данном конкретном случае я предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете в жизни». При этом Джеймс был заявлен на эту игру запасным вратарем, но все равно посчитал нужным выразить свою позицию.

Высказывание Раймера немедленно распространилось в медиа и, конечно же, стало поводом для критики. Например, проект You Can Play, который работает над продвижением инклюзивности в спорте, выпустил такое заявление: «Религия и уважение не противоречат друг другу. Мы, безусловно, разочарованы».

Как вратарь «Шаркс» поступили братья Эрик и Марк Стаалы из «Флориды».

«После долгих размышлений, молитв и дискуссий мы решили не надевать эти свитера. Мы не осуждаем выбор других людей и считаем, что хоккей должен быть дружелюбным для всех. При этом ношение такого свитера противоречит нашим христианским убеждениям», – говорится в их совместном заявлении.

Несмотря на отказ выйти на раскатку, и Проворов, и Любушкин, и братья Стаалы, и все остальные смогли принять участие в матче.

Вслед за игроками отказываться стали целые команды

Следом начали отказываться от участия в «вечерах гордости» уже клубы целиком. «Миннесота» и «Чикаго» воспользовались «лайфхаком» Любушкина и объяснили свое решение беспокойством за российских игроков, которых на родине могут ожидать юридические риски. За «Уайлд» играет Кирилл Капризов, за «Блэкхокс» – Никита Зайцев и Антон Худобин.

Примечательно, что в тот день, когда «Уайлд» должны были выйти в радужных свитерах, на матч был приглашен парализованный экс-хоккеист Джек Яблонски, сделавший каминг-аут в 2022 году. Яблонски и партнеры по Pride Night после разговора с клубом заявили, что относятся с пониманием.

В январе заявление «Рейнджерс», кажется, удивило даже игроков: «Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. С учетом основных ценностей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».

Кто именно из игроков отказался участвовать в акции – неизвестно. Из наших в команде на тот момент выступали Артемий Панарин и Игорь Шестеркин плюс Виталий Кравцов был в запасе, но первые двое раньше уже выходили в радужных джерси.

А на этой неделе хоккеисты “Сент-Луиса” (в команде трое русских – Жеренко, Бучневич и Торопченко) не надели аналогичные свитеры перед матчем с “Филадельфией”.

Но были русские хоккеисты, который участвовали в акции

Это Никита Задоров. Он не побоялся надеть радужное джерси, несмотря на закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Кстати, так же поступил и его партнер по команде Назем Кадри. Он первый мусульманин, который выиграл Кубок Стэнли, и, кажется, пока единственный, кто публично поддержал акцию Pride Night, несмотря на свои религиозные убеждения.

Российские игроки «Нэшвилла» Яков Тренин и Егор Афанасьев тоже вышли на разминку перед матчем с «Вегасом» в радужных джерси.

И какова же была реакция НХЛ?

Лига, кажется, не осуждает игроков, которые отказались участвовать в этих акциях. Уже после истории с Проворовым было выпущено заявление: «Хоккей для каждого» – это инициатива, в рамках которой НХЛ призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков.

Клубы решают, что отмечать, когда и как – с помощью совета и поддержки лиги. Игроки вольны решать, в каких инициативах участвовать, и мы продолжаем поддерживать их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам».

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн тоже не видит никаких проблем. «Подобная ситуация не вызывает беспокойства. Думаю, надо уважать тот факт, что не все хоккеисты хотят принимать активное участие [в этих акциях], и клубы должны решать, как лучше на это реагировать», – сказал он в интервью The Athletic.

Тем не менее, неделю спустя Беттмэн заявил, что эту проблему лига обсудит с клубами в межсезонье: «Мы впервые столкнулись с подобным, и я думаю, что нам еще предстоит это оценить.

Одна проблема, когда игроки по разным причинам могут чувствовать себя некомфортно, надевая форму в знак поддержки. Но я думаю, что сейчас это стало больше отвлекать, потому что суть того, что наши команды и мы делаем и за что выступаем, отодвинута в сторону из-за того, что небольшое количество игроков приняли личные решения, а это тоже надо уважать».

Фото: East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, AP Photo/Tony Avelar, Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, Bruce Bennett/Pool Photo via AP, Larry MacDougal via AP; globallookpress.com/Ben Nelms/Keystone Press Agency