От редакции: это тотальный гид к старту НХЛ от пользователя Regys, фэнтези-легенды Sports.ru. Просто загляните в его профиль, чтобы оценить количество звезд за победы. Их шесть!

Всем привет!

В ночь со вторника на среду стартует лучший фэнтэзи-турнир на Sports.ru – НХЛ. Почему лучший? Вот основные причины:

● Игры каждый день. Не надо ждать уик-энда, чтобы поболеть за своих игроков. Каждое утро вы будете просыпаться и лезть в интернет, чтобы узнать, сколько очков вам сегодня принес Панарин или Ткачак.

● Сбалансированный скоринг. По НХЛ существует много фэнтези-турниров на разных площадках. На многих из них для успешной игры нужно достаточно глубокое погружение в тему, ведь там учитывается множество параметров – силовые приемы, блокированные броски, и т.д. Это не плохо, но требует много времени для анализа, если хочешь быть наверху. На Спортсе, как мне кажется, набор характеристик, влияющих на фэнтези-очки оптимален: игровое время, голы и ассисты, штрафы, плюс-минус, сухие матчи. Начать играть и втянуться достаточно просто.

● Разнообразный календарь. Каждую неделю каждая команда играет разное количество матчей. Вам нужно будет проявить аналитические способности, чтобы набрать побольше человеко-матчей.

● Большое количество игроков и команд, а значит альтернатив при выборе и возможностей для неожиданных ходов и рывков. Можно перечислять еще долго, но лучше будет, если вы попробуете сыграть и найти их сами. А я постараюсь немного помочь со сбором команды, подсветить интересные, на мой взгляд, пики из каждой команды.

Поехали!

«Анахайм»

Календарь на старте не располагает к тому, чтобы держать игроков «Анахайма», но, если кто-то хочет джокернуть с утками, есть два пути. Первый – взять проверенных и надежных Зеграса (1400) или Фаулера (900). Второй – рискнуть с молодыми, подающими надежды Карлссоном (1000) или Зеллвегером (800). Последний уже отметился голом и ассистами в предсезонке, в которой, кстати, лучшим был центр четвертого звена Кэррик (500), набравший 5 очков в 4 играх.

«Аризона»

Логан Кули (1200) в первой же игре предсезонки показал, почему он один из главных претендентов на Колдер-трофи в этом году, отметившись 2 голами. На второй неделе можно будет подумать о том, как вместить новичка себе в команду. Вообще, нападение у «Аризоны» подобралось очень перспективное, всех перечислять не буду, просто отсортируйте игроков по цене – любой из первых восьми может занести. В оборону не лез бы, но, если бы требовалось, в начале сезона рассматривал бы надежные варианты – например, Валимяки (800).

«Бостон»

Очень интересно, как будет играть «Бостон» после ухода Бержерона и Крейчи. Новых топовых центров не подписали, в этой ситуации своим шансом в предсезонке пользуется молодой Пойтрас (800) – 5 очков в 5 играх. Явный лидер Бостона – Пастрняк (2100), в паре с ним хорош и Заха (1500). Защитники дороговаты, а вратари в прошлом сезоне любили играть попеременно, поэтому в эту сторону смотрите аккуратнее.

«Баффало»

Томпсон (1800) штамповал очки в прошлом сезоне, не вижу причин, почему он не продолжит делать то же самое в этом. Партнеры по звену Скиннер (1600) и Так (1600) свои баллы тоже урвут. В предсезонке зажигал Бенсон (900), 7 очков в 6 игр. В обороне очевидный, но не дешевый выбор Далин (1200). Многого ждут от вратаря-дебютанта Леви (1400).

«Калгари»

Линдхольм (1700) и Юбердо (1700) в представлениях не нуждаются, чуть подешевле можно взять Кадри (1500). 7 очков в 6 матчах предсезонки настрелял перспективный новичок Коронато (1100), присмотритесь. Еще дешевле Ружичка (800), в прошлом сезоне он нередко гостил в составах многих фэнтези-команд. Из защиты самый надежный выбор – Хэнифин (800) или Андерссон (900).

«Каролина»

Отличная команда, из которой не так просто выбрать игроков, потому что забить или отдать ассист может практически любой. Понятно, что Ахо (1800) самый надежный выбор, но и цена соответствующая. В предсезонке лучшим стал Бантинг (1500) с 3+1. Ноусен (800) и в меньшей степени Друри (700) – кандидаты на роль нападающего в вашем третьем звене. С защитой ситуация не проще, тут тоже заносить могут плюс-минус все. Попробуйте Орлова (900), он подешевле, чем оборонцы из первой бригады большинства.

«Чикаго»

Календарь с двумя матчами в первые два дня призывает заполнить оба слота «Чикаго». Мой выбор прост: новички Бедард (1500) и Корчински (800). Оба хорошо проявили себя в предсезонке и грозятся стать лидерами команды. Хотите альтернатив? Холл (1500), Курашев (800), Джонс (900) – варианты из разных ценовых категорий. По последним двум обязательно проверьте, будут ли они в составе.

«Колорадо»

Когда в команде играют Маккинон (2200), Рантанен (2100) и Макар (1300), выбирать кого-то не из них даже неудобно. Но бюджет есть бюджет, поэтому можно присмотреться к относительно более экономным вариантам в лице Байрэма (1000), Мэнсона (700), Друэна (1500) или Ничушкина (1400). Георгиев (1500) – надежный выбор в раму.

«Коламбус»

Лайне (1700) стал одним из лучших бомбардиров межсезонья, если не будут беспокоить травмы – отменная опция для вашей команды, как и партнер по звену Годро (1700). Чуть подешевле есть тоже неплохой вариант – Марченко (1400). Еще дешевле новичок Фантилли (1200) и неплохо проведший предсезонку Тексье (900). В обороне 5 ассистов в 4 играх раздал Сиверсон (900).

«Даллас»

У «Далласа» на первой неделе одна игра, поэтому в начале проходим мимо пиков звезд, а дальше традиционно смотрим на Робертсона (2000), Хинтца (1800), Павелски (1600) и Хейсканена (1200), надеемся на ренессанс Бенна (1400), смотрим за наличием в составе и достижениями Марчмента (1000), Станковена (900) и Факса (700).

«Детройт»

«Крылья» усилились Дебринкетом (1600) и Комфером (1300), которые должны добавить команде огня впереди. Для третьего звена можно рассмотреть Фаббри (1000) или Костина (700). В обороне по-прежнему лучший выбор Зайдер (900).

«Эдмонтон»

Макдэвид (2500) и Драйзайтль (2300) – великолепный выбор, который, однако, съест тонну бюджета. Нюджент-Хопкинс (1800) и Хайман (1700) временами могут неплохо страховать отсутствие в команде двух нефтяных тяжеловесов. Кейн (1600) – взрывоопасен, может сделать хет-трик, а может поймать матч-штраф, я бы обходил стороной. Бушар (1100) – оптимальный выбор в защиту. На дешевого игрока слот «Эдмонтона» тратить не советую.

«Флорида»

Финалисты прошлого Кубка Стэнли начнут сезон без Монтура (1100) и Экблада (1100), поэтому можно присмотреться к Экману-Ларссону (900), отметившемуся 5 ассистами в предсезонке. В нападении, помимо лидеров команды Ткачака (1900), Баркова (1800) и Верхаге (1700), интересно, как проявит себя новичок Родригес (1300). Бобровский (1400), думаю, вновь будет играть с перерывами на отдых.

«Лос-Анжелес»

По «королям» у меня пока мало пищи для размышлений, поэтому смотрю на проверенные пики: Копитар (1700), Фиала (1600), свежевыменянный Дюбуа (1500), Арвидсон (1400). В защите стоит последить за недорогими Андерсоном (700) и Спенсом (700), а также понаблюдать как проявит себя новичок Кларк (900).

«Миннесота»

У «дикарей» все будет крутиться вокруг Капризова (1800) и Зукарелло (1600). Альтернативы подешевле – Хартман (1300) и Юханссон (1300). Хороший сезон многие пророчат Росси (900) и Фэйберу (800).

«Монреаль»

Сузуки (1600) поведет за собой титулованную в прошлом канадскую команду. Монахан (1200) был неплох в предсезонке, 2+4 в 4 матчах. Харви-Пинар (1100) радовал вспышками в прошлом сезоне, выхода на новый уровень ждут от Слафковски (1000). В защите краеугольный камень – Мэтисон (900), но лучшим в предсезонке стал Ковачевич (600) с 1+2.

«Нэшвилл»

Йоси (1200) – это не защитник, это полузащитник, набирающий очки получше, чем многие форварды. Бэрри (900) тоже неплох, Фаббро (600) привлекает ценой. В нападении помимо очевидных лидеров Форсберга (1700) и О Райлли (1600), интересно будет последить за Новаком (1400) и Евангелиста (1200).

«Нью-Джерси»

Братья Джек Хьюз (1900) и Люк Хьюз (900) – отличный выбор парочки у красно-черных. Хэмилтон (1200),безусловно, наиболее опасный впереди защитник, но и цена кусается. Братт (1600) просто разорвал предсезонку, набрав 9 очков в 4 играх. Майер (1700) тоже потихоньку набирает обороты. Вообще, нападение у Нью-Джерси огненное, но, если очень хочется взять отсюда кого-то подешевле, можно посмотреть на надежного экс-бостонца Носека (700).

«Айлендерс»

Тут новых лиц немного, набирать будут проверенные бойцы Сорокин (1500), Добсон (1100) и Барзел (1600) с Нельсоном (1600). Из вариантов подешевле можно рассмотреть Ао (700), Энгвалла (900) и вечного Клаттербака (700).

«Рейнджерс»

Лучший выбор из нападения по соотношению цена/качество, на мой взгляд – Крайдер (1600). Фокс (1300)недешевый, потенциальной альтернативой может стать Густафссон (900), посмотрим, как он освоится в новой команде. Шестеркин (1500) по-прежнему надежный стартер. Из недорогих игроков выбор не богат, в предсезонке парочку голов забил Кайлле (700).

«Оттава»

У «Оттавы» две отличные тройки, выбрать можно любого из первых шести по цене нападающих. Помимо них в предсезонке неплохи были Кубалик (1100) и Бэйли (900). В защите, как и в нападении, густо: Чикран (1000), Шабо (900) и Сэндерсон (800) будут делить очки между собой.

«Филадельфия»

«Летчики» снова связывают свои надежды с Кутюрье (1500) и Конекны (1500). Эксперты по «Филадельфии» говорят, что лучшим в предсезонке был Бринк (900). Многого ждут от Фоерстера (900). В защите первым номером будет Йорк (900) – возможно, начнет сезон в старте Силер (600).

«Питтсбург»

О Коннор (800) наколотил 4 гола в 3 матчах предсезонке и надеется начать сезон в одной компании с Кросби (1800), Малкиным (1700), Растом (1500) и новичком Смитом (1400). Вообще, пингвины серьезно переформатировали состав, особняком здесь стоит трансфер Эрика Карлссона (1300). Варианты подешевле – Петтерсон (700) и Аччиари (700).

«Сан-Хосе»

Перейдем к команде, которая Эрика Карлссона лишилась. В предсезонке работу шведа взял на себя Трун (800), сделавший 2+2 в 3 играх. Вспомнил молодость и Влэшик (600), отметившийся голом и пасом в 2 матчах. Не уверен, что этих защитников стоит брать в состав – кажется, что лучше все же рассмотреть нападающих Гертла (1500) или Барабанова (1300).

«Сиэтл»

Одна из самых сбалансированных команд лиги, без ярких звезд, но и без откровенно проседающих позиций. Выбрать игроков отсюда непросто. В нападении попробуйте Маккана (1600), Бенирса (1500) или Толванена (1200), в защите – Данна (1100) или Шульца (800). По сезону присмотритесь к новичку Райту (900).

«Сент-Луис»

В предсезонке лучшим стал Томас (1500), забросивший 5 шайб в 4 матчах, но мне все же больше нравятся кандидатуры Кайру (1600) и Бучневича (1600). Крюг (900) и Фолк (1000) поспорят за место первого защитника команды, Хэйс (1200) и Блэйз (900) будут пытаться вдохнуть жизнь во вторую бригаду большинства. На старте брать никого не советую, календарь не лучший, предлагаю присмотреться.

«Тампа»

Кучеров (2200), Пойнт (2100), Стэмкос (1900), Хедман (1100) – очевидные основные активы «молний». «Тампа» в последнее время была замечена в любви к некоторому дуракавалянью в регулярке, поэтому хватать вышеназванных топчиков лучше на недолгие удобные серии игр. Василевский (1600) дороговат, на дешевых нападающих «Тампы» я бы не смотрел, им перепадет не так много. В защите есть недорогие Чернак (700) и Рэддиш (700).

«Торонто»

«Кленовые листья» полностью обновили левое крыло своей атаки, пришли Бертуцци (1600) и Доми (1400). Одним из потенциальных открытий сезона может стать Найз (1100). Если вы испытываете дефицит бюджета, стоит присмотреться к самому недорогому из четырех топовых нападающих «Торонто» – Таваресу (1700). В защите можно попробовать Клингберга (900).

«Ванкувер»

Капитан Хьюз (1200) хорош, но не дешев. Альтернативой может стать Гронек (900). В нападении знакомые все лица, Петтерсон (1800), Кузьменко (1600), Босер (1400). В предсезонке сделал серьезную заявку на место в основе Ди Джузеппе (900), 2+3 в 3 матчах.

«Вегас»

«Вегас» в межсезонье действовал по принципу «чемпионский состав не меняют». Новичков практически нет, на арене все те же Айкел (1800), Маршессо (1700), Стоун (1700), Пьетранджело (1100) и так далее, всех долго перечислять. Из игроков подешевле можно обратить внимание на Хага (700), Амадио (900), Каррье (700).

«Вашингтон»

Говорим «Вашингтон», подразумеваем Овечкин (1900). Помогать Александру традиционно будут Кузнецов (1600), Бэкстрем (1500) и Карлсон (1200). Также можно рассмотреть Сандина (900), а еще обратите внимание на одного из самых бросающих игроков на предсезонке Макмайкла (800).

«Виннипег»

Коннор (1800) – очевидный лидер и лучший снайпер «Виннипега», первый выбор отсюда. Интересно как проявит себя перешедшие из Лос-Анжелеса Виларди (1300) и Иафалло (1100). Моррисси (1100) в прошлом сезоне сделал качественный скачок в атакующей игре и стал одним из лучших защитников лиги. Сэмберг (700) и Эпплтон (800) – бюджетные варианты.

При сборе команд и в дальнейшем нужна актуальная информация по текущим составам и статистике. Отличный набор ссылок приведен здесь, советую добавить в закладки.

Как играть в Fantasy НХЛ на Sports.ru. Идеальный гид для старта

В заключении скажу, что превью, советы – это хорошо, но самое большое удовольствие получаешь от игры «от себя». Поэтому читайте, проверяйте, анализируйте и принимайте красивые собственные решения, которые подсказывает вам чуйка.

Всем удачи в новом сезоне!

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Фото: AP Photo/Andrew Harnik, Chris O’Meara, Matt Slocum, George Walker IV, The Canadian Press, Charles Rex Arbogast, Mark J. Terrill