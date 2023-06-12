Юрий Истомин – о человеке, которому не жмет корона.

Саудовская Аравия доминирует в инфополе: мы удивляемся огромным контрактам, учим названия ранее незнакомых клубов и гадаем, лопнет ли новый пузырь. Но это не первая попытка местных шейхов заняться футболом. Все началось 30 лет назад, когда Саудовской Аравии правил король Фахд. Тогда в его честь провели глянцевый турнир сборных и назвали крупнейший стадион страны.

Знакомимся с эталонным арабским правителем.

70-тысячный Стадион имени Короля Фахда – домашний для Малкома и Милинкович-Савича. Здесь проходил турнир-предок Кубка конфедераций

В названиях арен Саудовской Аравии запутаться еще проще, чем в клубах. Почти все они именуются в честь членов королевской семьи. Власти уже увековечили принцев Султана бин Абдул-Азиза (арена «Дамака»), Абдуллу бин Джалави («Аль-Фатех»), Абдулу Азиза бин Мусаэда («Аль-Таи») и прочих носителей голубой крови. Раньше запомнить названия было чуть проще – сразу три клуба играли на одной арене. Международный стадион имени Короля Фахда был домашним для «Аль-Насра», «Аш-Шабаба» и «Аль-Хиляля». Первые две команды из этого списка теперь выступают на других площадках, а вот Малкому и Милинкович-Савичу повезло. Их будут поддерживать трибуны главной арены страны, вмещающие 70 тысяч зрителей.

Стадион Короля Фахда построили задолго до приезда Роналду, Бензема и других звезд. Его открыли в 1987-м, а спустя два года здесь прошел молодежный чемпионат мира. Правда, сборной СССР с Кирьяковым, Онопко, Стауче, Саленко и Тетрадзе сыграть на нем не довелось – все матчи команда провела в Джидде.

В 1992-м Саудовская Аравия принимала новый турнир – Кубок короля Фахда. Как и арену, соревнование назвали в честь действующего монарха, поэтому участники должны были соответствовать статусу. Для этого организаторы позвали сильнейшие сборные с трех континентов – победителей Копа Америка, Кубка африканских наций и Золотого кубка КОНКАКАФ. Компанию хозяевам составили Аргентина, Кот-д’Ивуар и США. Южноамериканцы повезли на Ближний Восток Батистуту (стал лучшим бомбардиром) и недавно перешедшего из «Пизы» в «Севилью» Диего Симеоне. Все матчи прошли на Стадионе короля Фахда, а в финале Аргентина обыграла Саудовскую Аравию 3:1.

Через три года состав расширили за счет победителя Евро и лучшей команды Азии. Помимо датчан и японцев на турнире сыграли мексиканцы, нигерийцы и аргентинцы. Саудовская Аравия тоже выступила, но не так успешно как в 1992-м – заняла последнее место в группе. Да, на этот раз соперников разбили на тройки, в финале (выходили два первых места) Дания с братьями Лаудруп сделала Аргентину – 2:0.

Идея собрать на одном турнире сильнейшие команды континента понравилась ФИФА. Президент Жоао Авеланж предложил саудовцам передать права на соревнование Международной федерации футбола, но матчи оставили Эр-Рияду. Так в 1997-м на Стадионе короля Фахда прошел первый розыгрыш Кубка Конфедераций. Туда пригласили лучшую команду Океании, Австралию, и финалиста Кубка Азии – сборную ОАЭ, которая проиграла в финале как раз Саудовской Аравии. Еще одна путевка досталась Бразилии как чемпиону мира 1994-го, она же и выиграла первый Кубок Конфедераций, разгромив в финале австралийцев – 6:0.

Звезд тогда было не меньше, чем сегодня во всем чемпионате Саудовской Аравии – Роналдо, Ривалдо, Зе Роберто, Кафу, Дида, Недвед, Рекоба, Монтеро и другие.

Вскоре ФИФА полностью взяла турнир под контроль. В 1999-м его принимала Мексика, затем Южная Корея и Япония, а позже Франция. С 2005-го Кубок Конфедераций стал репетиций чемпионата мира и проходил всегда за год до главного турнира сборных.

Король Фахд правил 23 года. При нем приняли конституцию, но конституционной монархия не стала

Кем же был король Фахд? Его полное имя – Фахд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, он взошел на престол в 1982-м. Будущий монарх родился в 1921-м (по другим данным – в 1922-м или 1923-м) в семье первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза (все последующие правители страны вплоть до сегодняшнего – его сыновья). С 1950-х Фахд постепенно обретал влияние и власть: сначала стал министром просвещения, затем возглавил МВД, а позже вел дипломатические переговоры с США. В 1975-м, когда его брат Халид отошел от дел по состоянию здоровья, Фахд получил королевские полномочия.

Уже в статусе монарха он столкнулся с экономическими и политическими трудностями. В 1980-х на фоне низкого спроса на энергоресурсы заметно упала цена на нефть. На фоне предыдущих десятилетий, когда деньги лились рекой, стране пришлось больше экономить. Попутно Фахд столкнулся с ростом исламистских настроений на Ближнем Востоке. Чтобы не растерять власть, он перехватил повестку, предложив более консервативный путь развития. В 1986-м король отказался от титула «Ваше величество» в пользу «Служитель двух святынь» – его когда-то носил Саладин, а позже султаны Османской империи. Кроме того, широкие полномочия получила религиозная полиция (официально называется Комитетом по поощрению добродетели и удержанию от порока), которая следила за соблюдением законов шариата. Также Фахд призывал поданных сократить контакты с Европой и США, чтобы не поддаться тлетворному влиянию Запада.

Главные реформы короля выпали на начало 1990-х. После десяти лет правления (а всего он держался на троне 23 года – до смерти в августе 2005-го) Фахд учредил Основной низам правления Саудовской Аравии. Так назывался главный (после Корана и Сунны, конечно) закон страны, фактически – конституция, по которой живут и работают государство и подданные. Хотя в приближенных к монарху кругах был запрос на перемены, низам лишь закрепил огромные полномочия короля. Никакого парламента, в лучшем случае – Меджлис аш-Шура, совещательный орган, где самым влиятельным стало духовенство. Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти принадлежала королю.

Конституция Саудовской Аравии оказалась настолько совершенной, что до сих пор работает без существенных поправок.

Монарх расплачивался с британцами за оружие сырой нефтью. Из-за скандальной сделки семью Тэтчер обвинили в коррупции

Внутренняя политика интересовала Фахда, пожалуй, меньше внешней. В этой сфере Саудовская Аравия тоже столкнулась с серьезными вызовами. В 1979-м в Иране произошла Исламская революция, что пошатнуло авторитет Эр-Рияда в регионе. Король поддержал Саддама Хусейна в противостоянии с восточным соседом. Во время Ирано-иракской войны, которая шла с 1980-го по 1988-й, Фахд помогал Багдаду перегонять нефть и объявил о бесполетной зоне над частью Персидского залива.

Попутно монарх продолжал налаживать связи с США и Европой, проигнорировав собственный призыв к поданным поменьше контактировать с западным миром. Самый известный эпизод такого сотрудничества – сделка с Великобританией. Саудовская Аравия модернизировала армию, закупив новые самолеты. Выбор пал сначала на американские F-15, но Соединенные Штаты не хотели провоцировать Израиль, который видел в саудовцах угрозу. В итоге Эр-Рияд обратился к Великобритании. Премьер-министр Маргарет Тэтчер лично вела переговоры с королем, и в сентябре 1985-го сделку оформили официально. Саудовская Аравия получала 72 боевых самолета Panavia Tornado совместного производство Британии, ФРГ и Италии, а также 30 учебно-тренировочных BAE Hawk. Позже Фахд закупил еще больше истребителей и бомбардировщиков.

Контракт был рассчитан на 20 лет, за это время Лондон получил 86 миллиардов долларов – правда, не деньгами, а баррелями сырой нефти. Соглашение получило кодовое имя «Аль-Ямама» (в переводе с арабского – «голубь»). Позже это название регулярно всплывало в прессе. В 1994 году саудовский диссидент Мохаммед Хилеви заявил, что сделка обогатила не только казну Британии и производителя самолетов, но и Марка Тэтчера, сына уже к тому моменту бывшего премьер-министра. Тот, к слову, никакого отношения к переговорам не имел. Обвинения нашли поддержку в парламенте. В том же году авторитетный депутат от лейбористской партии Тэм Далуэлл представил отчет американской разведки. В нем говорилось, что Марк получил от Саудовской Аравии как минимум 12 млн фунтов. Впрочем, дело возбуждать не стали.

В начале 2000-х вскрылись новые подробности. Подрядчиком выступала компания BAE Systems, и журналисты The Guardian узнали, что у фирмы припасен многомиллионный фонд, из которого поступают деньги высшим чиновникам Саудовской Аравии, в том числе членам королевской семьи. Например, BAE Systems потратила 34 миллиона долларов на отдых принца Турки аль-Фейсала и еще 35 человек, включая родственников и прислугу. Только на охрану выделили 800 тысяч. Все это выглядело как взятка за продление контракта и новые заказы, от которых сильно зависла компания. Началось расследование, но в 2006-м его остановили. Премьер-министр Тони Блэр дал понять, что не хочет ссориться с Саудовской Аравией, так как это грозит срывом сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом.

Фахд купался в роскоши. На его яхте каюта повторяла интерьер «Титаника», а в одном из отсеков, возможно, хранились ракеты

Король Фахд покупал дорогие самолеты не только армии, но и для себя. Монарх летал на Boeing 747, огромном двухпалубном лайнере – на таком же много лет перемещаются президенты США. Правда, что-то подсказывает, что ни у Рональда Рейгана, ни у Билла Клинтона на борту не было фонтана. А у Фахда был. Об этом в начале 2000-х сообщал CNN.

По морю монарх ходил на 147-метровой яхте «Принц Абул-Азиз». Ее спустили на воду в Дании в 1984-м, и там тоже не обошлось без причуд. Например, одна из кают повторяет интерьер лобби «Титаника». На носу находится вертолетная площадка, бассейны, театральный зал и даже медкабинет с операционной. Кроме того, как писали журналисты, для безопасности на яхте предусмотрели специальный отсек для противовоздушных ракет Stinger.

Фахд никогда не отказывал себе в роскоши. До восшествия на престол он проматывал гигантские деньги в ресторанах и казино – однажды проиграл в Монте-Карло 6 миллионов долларов. Но даже на фоне такой расточительности семейство не обеднело. В конце 1980-х его состояние оценивалось в 18 миллиардов долларов – он был вторым в списке самых богатых людей в мире (после японского бизнесмена и спортивного менеджера Есиаки Цуцуми).

По меньшей мере 108 миллионов евро монарх вложил в строительство дворца в Марбелье. Среди удобств – мечеть, больница и водопровод из чистого золота. Благодаря Фахду вокруг резиденции возник целый район из очень дорогих особняков – сегодня его называют «Золотой милей». Король Испании даже ездил во дворец ближневосточного коллеги с визитом. Местные власти тоже не противились интересу саудовцев, ведь те заодно вложились в инфраструктуру курорта.

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Фото: AFP/INA; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Allsport UK, Frank Barratt/Keystone; wikipedia.org