7 комментариев

Юрий Истомин разобрался.

Карибский кризис – один из важнейших эпизодов Холодной войны. Хотя в последние годы стороны рассекретили часть документов, некоторые подробности событий 1962-го до сих пор оспариваются или даже становятся мифами. Например, встречаются упоминания футбольных полей – по ним американцы якобы обнаружили присутствие Советской армии.

Выясняем, так ли это.

Американцы были в курсе, что СССР перемещает ракеты. Но не знали, куда именно

В конце 1950-х и начале 1960-х СССР и США робко пытались наладить отношения, но противоречий было слишком много. Проблема Западного Берлина, статус Тайваня, сбитый над Свердловском американский самолет-разведчик, гонка вооружений – найти компромисс хотя бы по одной проблеме не получалось. В 1962-м все предыдущие разногласия показались сущими пустяками на фоне реальной угрозы войны. Во время Карибского кризиса (в США его называют Кубинским ракетным) стороны были ближе всего к обмену ядерными ударами.

Появление советских ракет под боком у США стало возможным по итогам Кубинской революции 1959-го, когда власть на острове взял Фидель Кастро. К тому моменту страна в течение многих лет тесно сотрудничала с Соединенными Штатами и была практически колонией северного соседа. Кастро выступал с антиамериканскими лозунгами, а после победы революции объявил о строительстве социализма. Так Фидель обрел союзника в лице СССР. Москва этим воспользовалась, когда задумались об ответе на размещение американских ракет «Юпитер» в Турции и Италии.

В США видели в советско-кубинском партнерстве угрозу. В 1961-м они даже организовали высадку десанта: для свержения режима Кастро на остров отправили полторы тысячи подготовленных бойцов из числа кубинских эмигрантов. Операция провалилась. Вашингтон хотел обезопасить себя и дипломатическим путем: через год прошла встреча брата президента США и генпрокурора Роберта Кеннеди с советским послом Анатолием Добрыниным. Как позже писал американский политик в книге с воспоминаниями о Карибском кризисе «13 дней», они обсудили возможное размещение советских ракет на Кубе. По словам Роберта Кеннеди, дипломат заверил, что поставок столь смертоносного оружия не планируется.

Возможно, Добрынин действительно не знал о разработанной в СССР операции «Анадырь» – настолько она была секретной. Этот план должен был убедить американскую разведку в том, что Советский Союз перебрасывает ракеты не на Кубу, а на Чукотку. Для этого экипажам судов, перевозящих опасный груз, выдали лыжи и зимнее обмундирование. Но корабли шли в сторону Карибского моря. К середине осени 1962-го на остров прибыло несколько десятков ракет. Там же началось строительство военной базы.

Роберт Кеннеди упоминал футбольное поле в контексте кризиса. Но главным аргументом ЦРУ были показания шпиона

Американская разведка доложила о ракетах президенту Джону Кеннеди 16 октября 1962-го. В качестве доказательств она представила фотографии, сделанные самолетом-разведчиком U-2. На черно-белых снимках разобрать детали было сложно, но ЦРУ уверяло, что на них изображена советская военная база, где строят площадки для запуска ракет. На встрече присутствовал и Роберт Кеннеди, вот как он вспоминал те тревожные часы в книге «13 дней»:

«Нам показали фотографии. Эксперты развернули карты и указали на некоторые пункты. «Если всмотреться внимательно, – заявили они, – можно увидеть, что в поле, недалеко от Сан-Кристобаля на Кубе, строится ракетная база». Лично мне приходи­лось верить им на слово. Я тщательно разглядывал эти снимки, но то, что я видел, походило всего лишь на расчищенный участок поля, который мог бы с таким же успехом служить фундаментом для какой-нибудь фермы или дома. Позже я с облегчением узнал, что точно так же реагировали все присутствовавшие на собрании, включая пре­зидента Кеннеди. Несколько дней спустя, когда работа на этом участке продвинулась, он даже заметил, что участок похож на футбольную пло­щадку».

Одно из фото, попавших в доклад президенту 16 октября

Воспоминания считаются одним из важнейших источников по тем событиям. Их опубликовали в 1969-м – через семь лет после кризиса. В них Роберт Кеннеди больше ни разу не упоминает «футбольную площадку», а тот единственный случай не дает оснований считать, что любовь советских солдат к командным видам спорта стала главной зацепкой для американской разведки.

Во-первых, по словам генпрокурора, на сходство с футбольным полем обратил внимание именно президент Кеннеди, а не сотрудники ЦРУ.

Во-вторых, в оригинале этот фрагмент звучит так: «He remarked that it looked like a football field». То есть Роберт пишет о именно о футболе, а не о соккере – для американцев между этими терминами есть существенная разница. Вряд ли кто-то из участников той встречи мог подумать, что советские солдаты играли в американский футбол, чем в итоге и выдали себя.

В-третьих, нужно иметь хорошее воображение, чтобы даже сейчас рассмотреть на фото настоящее футбольное поле.

В-четвертых, у Роберта не было поводов обманывать конкретно в этом фрагменте (наоборот, он мог подчеркнуть наблюдательность и сообразительность разведки).

В-пятых, СССР строил площадки для запуска в большой спешке, поэтому вряд ли кто-то из военных задумывался о том, чтобы подстричь траву и поставить ворота.

Скорее всего, ЦРУ так уверенно утверждало, что советские ракеты уже на Кубе, благодаря двойному агенту Олегу Пеньковскому. Он служил в главном разведывательном управлении и имел доступ к секретным советским документам. Известно, что американским шпионом он стал не позже осени 1960-го. В течение нескольких месяцев Олег поставлял сведения США, а в 1962-м подтвердил, что на фото с U-2 изображено строительство стартовых площадок. Через несколько дней Пеньковского арестовали в Москве. Процесс над шпионом стал одним из самых громких в СССР. В мае 1963-го его расстреляли по приговору Верховного суда СССР.

Олег Пеньковкий на суде

Что же касается реакции США: Джон Кеннеди потребовал от ЦРУ более убедительных доказательств. В течение следующих дней самолеты-разведчики фиксировали этапы строительства стартовых площадок. 22 октября президент обратился к американскому народу и впервые публично объявил об угрозе со стороны Кубы. В речи он упомянул, что ракеты способны долететь до крупнейших городов США, а также указал на то, что советские дипломаты продолжают опровергать существование баз.

Кеннеди добился объявления блокады Кубы, которую формально назвали «карантином». Решение принимали не единолично США, а Организация американских государств (туда входили почти все страны Западного полушария, но не Куба), проголосовавшая за ответные меры. «Карантин» означал, что Соединенные Штаты могут досматривать все суда, направляющиеся в кубинские порты, и будут разворачивать их, если найдут оружие.

Параллельно шла переписка между Кеннеди и Хрущевым. Главы враждующих государств, стоящих на пороге войны, обвиняли друг друга в нарушении прежних обещаний и договоренностей. Только 26 октября Хрущев подтвердил, что СССР действительно поставлял ракеты на Кубу. Чуть позже он впервые упомянул размещенные в Турции американские боеголовки. Так вырисовывался контур будущего компромисса: Советский Союз отказывается от наступательного вооружения в Карибском бассейне и забирает уже привезенные ракеты, а США снимают «карантин» и увозят ракеты из Турции. Правда, Кеннеди не хотел идти на сделку под внешним давлением, опасаясь, что это продемонстрирует его слабость. Военные предлагали решить проблему силовым путем, но президент отказывался. В это же время случился опасный инцидент в море: 27 октября советскую подлодку «Б-59» обстрелял (но не попал – возможно, намеренно) американский самолет. В ответ капитан судна готовился запустить в сторону авианосца торпеду. К счастью, офицеры подлодки убедили его этого не делать.

Рано утром 28 октября Джон Кеннеди принял посла Анатолия Добрынина. Они обсудили гарантии США: Америка снимала блокаду с острова и отказывалась от вторжения на Кубу, а СССР должен был убрать ракеты. Москва ответила в тот же день. Хотя пункта о Турции в предложении Соединенных Штатов не было, Хрущев решил, что кризис разрешится на советских условиях. Он заявил Кеннеди, что ждет свертывания наступательных вооружений у границ СССР. Почти сразу военные начали вывозить ракеты с Кубы, а США сняли «карантин». Позже Кеннеди распорядился убрать ракеты «Юпитер» из Турции.

Футбольные поля всплыли в отчете ЦРУ в 1970-м. А по бейсбольным американцы обнаружили присутствие кубинцев в Анголе

Так почему же на Reddit, русской «Википедии» (там даже нет ссылки на источник) и бесчисленных сайтах тиражируют историю с футбольным полями? Согласно этой теории, присутствие советских солдат выдавали площадки для игры, которая была совсем не популярна на Кубе, где главным видом спорта считался бейсбол. Возможно, возникла путаница, ведь однажды американская разведка действительно разглядела на снимках футбольные поля и посчитала их признаком присутствия советской армии. Это произошло через 8 лет после Карибского кризиса – в 1970-м, и тогда находка ЦРУ чуть не привела ко второму Карибскому кризису.

О том эпизоде в книге The Ends of Power писал Боб Холдеман, глава администрации президента США Ричарда Никсона. Он упоминал разговор с Генри Киссинджером, который в 1970-м был советником главы государства по национальной безопасности. По словам Холдемана, Киссинджер очень хотел встретиться с президентом, но тот не мог его принять. Тогда советник показал главе администрации фотографии, сделанные самолетом-разведчиком над кубинским городом Сьенфуэгос. Вот как описывал этот момент Холдеман:

«– Эти футбольные поля могут означать войну, Боб.

– Почему?

– Кубинцы играют в бейсбол. В футбол играют русские.

И тогда я понял. Советы вернулись на Кубу. Футбольные поля рядом с Сьенфуэгосом означали одно: СССР строил военно-морскую базу».

В отличие от воспоминаний Роберта Кеннеди, в книге Боба Холдемана используется слово soccer, а не football. Речь шла в том числе об острове Кайо Алькатрасе, расположенном в бухте недалеко от Сьенфуэгоса. На снимке можно разглядеть не только футбольное поле, но также площадку для волейбола и теннисные корты. США предположили, что СССР строит базу для подводных лодок. Кажется, американцы сильно идеализировали условия, в которых служили советские солдаты и офицеры.

К счастью, стороны избежали повтора сценария Карибского кризиса. К тому моменту начался период так называемой разрядки международной напряженности. Соединенные Штаты и Советский Союз достигли паритета в мощи ядерного вооружения, поэтому государства стремились к снижению эскалации. Вероятно, Киссинджер ошибся, и СССР не строил базу для подлодок на Кубе, хотя военные корабли на остров периодически заходили. Инцидент разрешили дипломатическим путем, подтвердив прежние гарантии.

Тем не менее американская разведка все еще внимательно следила за спортобъектами в разных странах. Бейсбол действительно был и остается национальным видом спорта кубинцев. Его завезли на остров студенты из США в середине XIX века. Профессиональный чемпионат здесь возник еще в 1878-м – всего через два года после основания Национальной лиги – турнира, который позже станет частью MLB. Кубинские клубы проводили в Соединенных Штатах товарищеские матчи и играли вполне достойно.

После революции 1959-го не только разорвались связи между странами, но и расформировались профессиональные команды. Спорт на острове снова стал любительским, но бейсбол все еще был очень популярен. Это отражается, например, в вместимости трибун. Бейсбольный «Эстадио Латиноамерикано» рассчитан на 55 тысяч зрителей – самая большая арена в стране. Футболисты играют в лучшем случае на 34-тысячном «Эстадио Панамерикано».

Площадки поменьше кубинцы строили в местах присутствия вооруженных сил за рубежом. В 1975 году началась гражданская война в Анголе, в которой активно участвовала Куба. Фидель Кастро отправил в Африку военных специалистов, и отследить их присутствие можно было как раз по бейсбольным полям. Характерную форму площадки по-английски называют diamond – алмаз. Такие алмазы выделялись на фоне джунглей, которые фотографировали американские самолеты-разведчики во время войны в Анголе.

Фото: East News/AP Photo/Prensa Latina; Gettyimages.ru/Central Press/Hulton Archive, Keystone. Matthew Stockman/Allsport; commons.wikimedia.org/CIA, Associated Press