Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Триллер от Юрия Истомина.

Колумбийский футбол тесно связан с криминалом (чего только стоят клубы под опекой наркокартелей), а иногда на преступления идут даже сами игроки. Так произошло с нападающими Эусебио Борхой и Солано Лопесом, которые в 1973-м угнали пассажирский самолет. Они удерживали заложников 60 часов и облетели с ними шесть стран.

1970-е – эра угонов самолетов. Загадка самого известного случая не раскрыта до сих пор

Утомительные (а иногда и унизительные) предполетные процедуры вынуждают пассажиров приезжать в аэропорт за несколько часов до вылета. Проверка багажа, регистрация, досмотр ручной клади, очереди на сканер, а если повезет – вас еще и собака обнюхает. Полвека назад все было гораздо проще – единых правил безопасности не существовало.

Скажем, металлоискатели появились только к концу 1970-х. Их повсеместно установили по требованию Международной организации гражданской авиации, чтобы выявлять у пассажиров холодное и огнестрельное оружие. Но на взрывчатку аппараты не реагировали, чем воспользовались организаторы теракта 1988-го. В небе над Шотландией они подорвали Boeing 747, на борту которого находилось 270 человек. Лишь после этой катастрофы регламент ужесточили, и в аэропортах появились дополнительные системы досмотра. Однако до терактов 11 сентября в некоторых странах строгие правила действовали только на международных рейсах, а на внутренних преступники чувствовали себя весьма вольготно.

Все меры безопасности внедрялись явно с опозданием – как ответ на резонансные инциденты. Угон самолетов стал очень распространенным явлением с развитием гражданской авиации. С конца 1960-х в небе доминировали реактивные модели, самой успешной из которых считается Boeing 737. Массовое производство самолетов привело к буму гражданской авиации. Билеты стали доступнее, а география перелетов расширилась. К концу десятилетия объем перевозок приблизился к 500 млн пассажиров в год. Захватов самолетов тоже стало больше. Шла Холодная война, гремели случаи, когда пилотам угрожали люди, желавшие покинуть страны соцблока. Другие выставляли политические требования, а третьи просто хотели денег.

Фоторобот Ди Би Купера

Самый известный угон самолета той эпохи случился в ноябре 1971 года в США. На рейс по маршруту Портленд – Сиэтл сел пассажир, вошедший в историю как Ди Би Купер. Его реальная фамилия неизвестна: документы на стойке регистрации не требовали, мужчина представился Дэном Купером (позже имя спутали газетчики). Во время полета он заявил, что у него в чемодане бомба. Потребовал 200 тысяч долларов и дозаправку самолета. Угонщик добился своего: в Сиэтле Купер выпустил всех пассажиров, получил деньги и дал пилоту сигнал на взлет. Затем вытащил из багажа парашют и выпрыгнул с ним через задний трап. Борт благополучно приземлился, а самого преступника так и не нашли.

Этот угон считается почти легендарным. Вопреки стараниям полиции, мы так до сих пор и не знаем, кем был Ди Би Купер и что с ним стало после прыжка с самолета. Существуют десятки теорий разной степени правдоподобности. Об угонщике снимают документальные фильмы, его упоминают персонажи кино, а в популярном сериале «Побег» Ди Би Купером оказывается один из заключенных (тот самый – с котиком), сидящий тюрьме под другим именем.

Ди Би Купер в сериале «Побег»

Парагвайские футболисты играли в Колумбии, но мало зарабатывали. Тогда они решили угнать самолет

Возможно, именно Ди Би Купером вдохновлялись Эусебио Борха и Солано Лопес. В начале 1970-х они были профессиональными футболистами с заурядными карьерами. Нападающие родились в Парагвае и несколько лет выступали за границей – в 1969-м они вместе играли за «Америку» из эквадорского города Амбато. После вылета клуба из высшей лиги состав зачистили, поэтому Борха и Лопес оказались в более слабых командах, а затем перебрались в чемпионат Колумбии, где жила большая парагвайская община.

В те годы страна находилась в серьезном политическом кризисе. Правительство воевало с засевшими в колумбийских джунглях левыми радикалами. С экономикой тоже беда: денег не хватало почти всем, в том числе и футболистам. Позже Лопес рассказывал, что решился на угон самолета, потому что устал от голода и страданий. Его подельником стал Борха, бывший партнер по «Америке». Они купили билеты на рейс авиакомпании SAM, который 30 мая 1973-го следовал из Боготы в Меделин. Это был внутренний перелет на Lockheed L-188 Electra, вместе с футболистами на борту находились 84 пассажира.

Lockheed L-188 Electra

Борха и Лопес сели в предпоследнем ряду. После взлета оба нацепили на голову балаклавы, один из них вытащил пистолет, выстрелил вверх и прокричал «Это похищение!». Затем вломился в кабину, наставил пистолет на пилота Хорхе Лусену и потребовал лететь на Арубу. Из-за балаклавы тот не расслышал, и переспросил: «На Кубу?». Тогда аэропорт Гаваны был популярным местом посадки для угнанных самолетов, но вместо него футболисты выбрали Арубу – крохотный остров в Карибском море.

Lockheed L-188 Electra – это небольшой турбовинтовой самолет, предназначенный для коротких рейсов. Так что долететь до Арубы можно было только с дозаправкой. Капитан сообщил диспетчеру о похищении и требованиях, после чего посадил борт в Медельине. Там долили топлива, после чего самолет отправился на Арубу. По пути угонщики изложили новые требования: объявили, что освободят заложников, если правительство отпустит из тюрем политических заключенных и заплатит похитителям 200 тысяч долларов. Эусебио Борха и Солано Лопес назвали себя солдатами Армии национального освобождения – партизанской группировки, много лет сражавшейся с правительством. Позже выяснилось, что футболисты не особо сочувствовали революционерам, и их прежде всего интересовали деньги.

Самолет трое суток мотался по всей Латинской Америке (приземлялись 10 раз!). Преступники скрылись еще до начала штурма

Захваченный самолет парализовал работу маленького аэропорта Арубы. Вместо 200 тысяч угонщикам предлагали в 10 раз меньше, но те отказались. Чтобы сэкономить топливо, преступники запретили запускать двигатели, поэтому внутри стало очень душно. Переговоры шли несколько часов, в итоге колумбийские власти отказались платить даже 20 тысяч и категорически отрицали сам факт существования политических заключенных.

Аэропорт Арубы, где дольше всего простоял самолет

На следующее утро похитители потребовали от пилотов взлета. Уже в воздухе они назвали новый пункт назначения – Перу. В ответ капитан сообщил, что дорога до Лимы займет четыре часа, топлива не хватит, к тому же самолету нужно пройти техобслуживание. Тогда преступники настояли на посадке в эквадорском городе Гуаякиль, чтобы уже оттуда добраться до Перу. Но даже туда борт не долетел – из-за погоды снова пришлось сесть в Арубе.

На острове один из пассажиров попросил похитителей покинуть самолет. Оказалось, что на борту находились несколько членов велосипедной команды, летевших на соревнования. Футболисты проявили солидарность со спортсменами и отпустили их.

В это же время на Арубу прибыл представитель авиакомпании SAM. Он договорился, чтобы пассажирам принесли еду и воду, но Борха и Лопес больше никого не выпустили – и потребовали взлета. После того, как самолет тронулся, инженер в тайне от похитителей открыл дверь и на ходу выпустил несколько пассажиров. Им пришлось выпрыгивать из лайнера с пятиметровой высоты, но обошлось без серьезных травм.

Преступники не знали, куда они летят. Пилот связывался с аэропортами Панамы, Коста-Рики и Сальвадора, но им нигде не разрешали посадку, так что новым пунктом назначения в третий раз стала Аруба. Там угонщикам предложили заменить уставших членов экипажа. За это футболисты выторговали себе чемодан с 50 тысячами долларов. Спустя сутки после похищения они наконец-то получили первые деньги.

Но на этом Борха и Лопес не успокоились, а выдвинули еще один ультиматум: угрожали последствиями, если им не заплатят оставшуюся сумму в течение 11 часов. За это время борт должен был все же долететь до Перу. Сначала он добрался до эквадорского Гуаякиля, где преступники потребовали топливо, еду и газету – хотели убедиться, что о них пишет пресса. Из Лимы они вылетели в Антофагасту на севере Чили – там они выпустили большую часть пассажиров. После этого на борту осталось 9 человек и члены экипажа.

Новым направлением стал аргентинский город Мендоса, где самолет покинули оставшиеся пассажиры, но бортпроводники, пилоты и инженер еще находились в заложниках. Из Мендосы они полетели в Буэнос-Айрес. В столице Аргентины, как оказалось, их уже ждали военные и полиция. После приземления начался штурм, только угонщиков в салоне уже не было. Пилоты рассказали, что по пути самолет ненадолго садился в аргентинском городе Ресистенсия и в столице Парагвая Асунсьоне. Посадки длились меньше 10 минут, разрешений диспетчеров, конечно, не было. В этих городах вышли оба преступника, причем второй взял в заложники бортпроводника. Он пригрозил убить его, если пилот до посадки в Буэнос-Айресе расскажет по радиосвязи, что в самолете уже нет угонщиков. С момента вылета из Боготы и до приземления в аэропорту столицы Аргентины прошло 60 часов.

Солано Лопес после задержания

Вскоре полиция задержала Солано Лопеса. Его личность установили через парагвайскую общину Боготы – во время похищения пассажиры обратили внимание на характерный акцент. После задержания Лопес рассказал об изначальном плане: они с подельником должны были покинуть самолет с деньгами в Эквадоре, но вмешалась плохая погода, пришлось импровизировать. Пистолет был заряжен холостыми.

Спустя два года Лопеса экстрадировали в Колумбию – там он отсидел пять лет. А вот, где находится Эусебио Борха, никто не знает. Бывший нападающий «Америки» пропал с частью денег – прямо как Ди Би Купер.

Еще больше постов о футболе в контексте истории – в телеграм-канале His foot

Фото: en.wikipedia.org; imdb.com; chicagotribune.com/Michael Budrys