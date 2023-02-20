Почему в Турции так много землетрясений? И правда, что следующее будет в Стамбуле?

Разбираемся вместе с учеными.

В субботу «Хатайспор» объявил о гибели Кристиана Атсу. Тело ганского полузащитника нашли под завалами на востоке Турции, где 6 февраля громыхнуло одно из самых страшных землетрясений в истории страны. Сам «Хайтар» ранее снялся с чемпионата, а остальные команды до сих пор не возобновили сезон.

Мы много обсуждали воздействие катастрофы на футбол – а что вообще ней привело? И можно ли предсказать подобные землетрясения? Попробуем разобраться.

Турция находится в одном из самых сейсмически активных регионов мира. В год здесь фиксируют 24 тысячи толчков

Евразийская, Африканская, Анатолийская и Аравийская – сразу четыре тектонические плиты сходятся на относительно небольшой по площади Малой Азии. Сложный ландшафт Турции – как раз свидетельство того, что территорию страны делят линии разломов. Помимо трех основных (в Северной Анатолии, Восточной Анатолии и на побережье Эгейского моря) существуют еще почти 500 небольших, но активных линий, так что подземные толчки в Турции происходят регулярно.

По данным местного Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аналог российского МЧС), ежегодно в стране фиксируют 24 тысячи землетрясений. С января по ноябрь 2022-го их было 17 тысяч. Большинство не приводят к серьезным разрушениям, а некоторые вообще практически не ощущаются. В XX веке самыми страшными стали землетрясения 1939-го, когда в городе Эрзинджан и окрестностях погибли 32 тысячи человек, и 1999-го, которое привело к гибели 17 тысяч в западной части Турции – Измите и Стамбуле.

Всего с 1900-го по 2014-й жертвами сейсмических толчков стали 94 тысячи жителей страны.

Большое количество жертв отчасти связано с особенностями местного строительства. «Это густонаселенный регион с большим количеством старых городов и деревень, – объяснил Sports.ru гендиректор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян. – Некоторым по 200-500 лет. Все, что построили в то время, не приспособлено к условиям региона с высоким риском землетрясений. Только последние 50 и 100 лет стали строить сейсмостойкие дома».

Но и к новым постройкам претензий достаточно. После недавнего землетрясения турецкие власти выдали ордеры на арест 130 сотрудников компаний, которые могли быть замешаны в возведении домов в обход законов и правил. Пренебрежение нормами и беспорядочное строительство действительно характерно для Турции. К тому же в стране несколько раз объявляли амнистию на самострой, поэтому жители привыкли, что легализовать можно практически все что угодно.

На этом фоне местные СМИ быстро нашли героя – неподкупного мэра Эрзина (находится на востоке страны в 20 километрах от Средиземного моря). Оккеш Эльмасоглу пресекал незаконное строительство в городе, благодаря чему там якобы не был разрушен ни один дом. Это не совсем так: по данным Министерства окружающей среды и градостроительства, несколько зданий все же рухнули. Похожая картина наблюдается и в соседних с Эрзином городах, например, в Паясе, где принципиальный Оккеш Эльмасоглу никак не мог повлиять на соблюдение норм.

Оккеша Эльмасоглу ставят в пример другим мэрам

Мнение ученых разделилось, не все считают «чудо Эрзина» заслугой мэра. Например, бывший профессор института геологии Стамбульского технического университета Окан Тюйсюз заявил, что прибрежный город находится в более безопасном месте относительно тех, что расположены в глубине материка: «Рядом с Эрзином нет тектонического движения, – подчеркнул ученый. – Разлом проходит примерно в 30-40 километрах от города, а между ними находится большой горный массив Аманос».

Крупные землетрясение на Востоке Турции происходят раз в 200 лет (по другим данным, раз в пять веков). Все из-за накапливающегося напряжения

Магнитуду землетрясения в Турции оценили в 7,8-7,9. В последний раз подобная сейсмическая активность наблюдалась ровно 200 лет назад. В 1822-м восток страны трясло на 7,4. Как утверждают ученые, такая периодичность неслучайна.

«Вся активность Кавказа, Ирана и Турции связана с большой Аравийской плитой, которая движется в северном направлении и одновременно вращается, – рассказывает Самвел Авакян. – За счет этого, например, Красное море постепенно расширяется. Полюс вращения находится на Севере Африки – там, где расположен Тунис. Территория Кавказа и Ирана накапливает энергию за 50-60 лет – по 2-3 сантиметра в год. На востоке Турции происходит более медленное накопление этих напряжений – до полутора сантиметров в год. Здесь в последний раз крупное землетрясение произошло в 1822 году. Если умножить 200 лет на полтора сантиметра, то получается три метра».

Как раз на три метра произошел сдвиг в результате землетрясения на востоке Турции. Такие предварительные оценки дал глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Доглиони. По его словам, со временем сдвиг увеличится, поэтому три метра – лишь минимальное значение. К тому же визуально последствия такого смещения могут быть еще значительнее. Например, из-за землетрясения в провинции Хатай образовалась трещина шириной в 200 метров и глубиной 20 метров.

Что же касается периодичности в 200 лет, о которой рассуждает Авакян, то с ней согласны не все. Например, геолог, доцент МГПУ Ярослав Трихунков утверждает, что сопоставимые толчки происходят дважды в тысячелетие: «В районе Кахраманмараша события магнитудой более 7 повторяются в среднем раз в 500 лет. Предпоследнее было в 1513 году. Соответственно, то, что случилось сейчас, было ожидаемо».

По его словам, катастрофу февраля 2023-го могло бы отсрочить раннее землетрясение меньшей силы, которое высвободило бы часть сейсмической энергии.

Теперь ученые предупреждают о землетрясениях в Стамбуле. Но разве их можно предсказать?

На фоне событий в восточных провинциях Турции посыпались прогнозы других землетрясений. Например, профессор геологии Стамбульского технического университета Шюкрю Эрсой заявил, что стоит опасаться толчков в крупнейшем городе страны. По его словам, вопрос не в том, случатся ли они, а в том, когда именно. В Стамбуле проживает 16 миллионов человек, некоторые районы тоже застраивались весьма хаотично, поэтому даже менее серьезная сейсмическая активность может привести к огромной трагедии. На заявления Эрсоя уже отреагировали городские власти, которые сообщили о десятках тысяч домов, которые могут рухнуть. Впрочем, у ученых нет единого мнения относительно прогноза Шюкрю.

«Турецкие сейсмологи сейчас обеспокоены Стамбулом, но мы в нашем центре отслеживаем ситуацию и можем сказать, что в ближайшие пять лет городу ничего серьезного не угрожает. С большей вероятностью землетрясение произойдет на северо-западе Ирана, на границе с Турцией. Этот участок может активизироваться в течение шести месяцев, и здесь стоит ждать толчки с магнитудой 7 или 7,1», – рассказал Самвел Авакян.

Сама идея предсказаний землетрясений вызывает в научной среде скепсис. Достоверно и заблаговременно определить место и время толчков практически невозможно, хотя такие попытки были. Для этого специалисты изучают поведение животных, электромагнитные аномалии и спутниковые снимки.

Самый известный случай, когда землетрясение действительно удалось заранее предсказать, связан с китайским городом Хайчэн. Летом 1974-го ученые предположили, что в ближайшие два года стоит ждать сильные толчки. В начале февраля были зафиксированы форшоки – предвестники более крупного землетрясения. В итоге началась эвакуация, спасшая десятки тысяч жизней. 4 февраля 1975-го действительно случилось землетрясение магнитудой 7,0. Всех вывезти из опасной зоны не удалось. Погибли по меньшей мере 1300 человек. Но если бы эвакуацию не провели, жертв могло быть намного больше – от 150 тысяч.

Впрочем, пока повторить опыт Хайчэня не получается. В некоторых странах (например, в Японии) работают системы раннего предупреждения о землетрясении, но там речь идет о секундах, поэтому массовая эвакуация из сейсмически опасной зоны вряд ли возможна. Максимум, что успевает человек после предупреждения, покинуть дом или найти надежное укрытие.

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Фото: Gettyimages.ru/Burak Kara; wikipedia.org