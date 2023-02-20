Почему в Турции так много землетрясений? И правда, что следующее будет в Стамбуле?
Разбираемся вместе с учеными.
В субботу «Хатайспор» объявил о гибели Кристиана Атсу. Тело ганского полузащитника нашли под завалами на востоке Турции, где 6 февраля громыхнуло одно из самых страшных землетрясений в истории страны. Сам «Хайтар» ранее снялся с чемпионата, а остальные команды до сих пор не возобновили сезон.
Мы много обсуждали воздействие катастрофы на футбол – а что вообще ней привело? И можно ли предсказать подобные землетрясения? Попробуем разобраться.
Турция находится в одном из самых сейсмически активных регионов мира. В год здесь фиксируют 24 тысячи толчков
Евразийская, Африканская, Анатолийская и Аравийская – сразу четыре тектонические плиты сходятся на относительно небольшой по площади Малой Азии. Сложный ландшафт Турции – как раз свидетельство того, что территорию страны делят линии разломов. Помимо трех основных (в Северной Анатолии, Восточной Анатолии и на побережье Эгейского моря) существуют еще почти 500 небольших, но активных линий, так что подземные толчки в Турции происходят регулярно.
По данным местного Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аналог российского МЧС), ежегодно в стране фиксируют 24 тысячи землетрясений. С января по ноябрь 2022-го их было 17 тысяч. Большинство не приводят к серьезным разрушениям, а некоторые вообще практически не ощущаются. В XX веке самыми страшными стали землетрясения 1939-го, когда в городе Эрзинджан и окрестностях погибли 32 тысячи человек, и 1999-го, которое привело к гибели 17 тысяч в западной части Турции – Измите и Стамбуле.
Всего с 1900-го по 2014-й жертвами сейсмических толчков стали 94 тысячи жителей страны.
Большое количество жертв отчасти связано с особенностями местного строительства. «Это густонаселенный регион с большим количеством старых городов и деревень, – объяснил Sports.ru гендиректор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян. – Некоторым по 200-500 лет. Все, что построили в то время, не приспособлено к условиям региона с высоким риском землетрясений. Только последние 50 и 100 лет стали строить сейсмостойкие дома».
Но и к новым постройкам претензий достаточно. После недавнего землетрясения турецкие власти выдали ордеры на арест 130 сотрудников компаний, которые могли быть замешаны в возведении домов в обход законов и правил. Пренебрежение нормами и беспорядочное строительство действительно характерно для Турции. К тому же в стране несколько раз объявляли амнистию на самострой, поэтому жители привыкли, что легализовать можно практически все что угодно.
На этом фоне местные СМИ быстро нашли героя – неподкупного мэра Эрзина (находится на востоке страны в 20 километрах от Средиземного моря). Оккеш Эльмасоглу пресекал незаконное строительство в городе, благодаря чему там якобы не был разрушен ни один дом. Это не совсем так: по данным Министерства окружающей среды и градостроительства, несколько зданий все же рухнули. Похожая картина наблюдается и в соседних с Эрзином городах, например, в Паясе, где принципиальный Оккеш Эльмасоглу никак не мог повлиять на соблюдение норм.
Мнение ученых разделилось, не все считают «чудо Эрзина» заслугой мэра. Например, бывший профессор института геологии Стамбульского технического университета Окан Тюйсюз заявил, что прибрежный город находится в более безопасном месте относительно тех, что расположены в глубине материка: «Рядом с Эрзином нет тектонического движения, – подчеркнул ученый. – Разлом проходит примерно в 30-40 километрах от города, а между ними находится большой горный массив Аманос».
Крупные землетрясение на Востоке Турции происходят раз в 200 лет (по другим данным, раз в пять веков). Все из-за накапливающегося напряжения
Магнитуду землетрясения в Турции оценили в 7,8-7,9. В последний раз подобная сейсмическая активность наблюдалась ровно 200 лет назад. В 1822-м восток страны трясло на 7,4. Как утверждают ученые, такая периодичность неслучайна.
«Вся активность Кавказа, Ирана и Турции связана с большой Аравийской плитой, которая движется в северном направлении и одновременно вращается, – рассказывает Самвел Авакян. – За счет этого, например, Красное море постепенно расширяется. Полюс вращения находится на Севере Африки – там, где расположен Тунис. Территория Кавказа и Ирана накапливает энергию за 50-60 лет – по 2-3 сантиметра в год. На востоке Турции происходит более медленное накопление этих напряжений – до полутора сантиметров в год. Здесь в последний раз крупное землетрясение произошло в 1822 году. Если умножить 200 лет на полтора сантиметра, то получается три метра».
Как раз на три метра произошел сдвиг в результате землетрясения на востоке Турции. Такие предварительные оценки дал глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Доглиони. По его словам, со временем сдвиг увеличится, поэтому три метра – лишь минимальное значение. К тому же визуально последствия такого смещения могут быть еще значительнее. Например, из-за землетрясения в провинции Хатай образовалась трещина шириной в 200 метров и глубиной 20 метров.
Что же касается периодичности в 200 лет, о которой рассуждает Авакян, то с ней согласны не все. Например, геолог, доцент МГПУ Ярослав Трихунков утверждает, что сопоставимые толчки происходят дважды в тысячелетие: «В районе Кахраманмараша события магнитудой более 7 повторяются в среднем раз в 500 лет. Предпоследнее было в 1513 году. Соответственно, то, что случилось сейчас, было ожидаемо».
По его словам, катастрофу февраля 2023-го могло бы отсрочить раннее землетрясение меньшей силы, которое высвободило бы часть сейсмической энергии.
Теперь ученые предупреждают о землетрясениях в Стамбуле. Но разве их можно предсказать?
На фоне событий в восточных провинциях Турции посыпались прогнозы других землетрясений. Например, профессор геологии Стамбульского технического университета Шюкрю Эрсой заявил, что стоит опасаться толчков в крупнейшем городе страны. По его словам, вопрос не в том, случатся ли они, а в том, когда именно. В Стамбуле проживает 16 миллионов человек, некоторые районы тоже застраивались весьма хаотично, поэтому даже менее серьезная сейсмическая активность может привести к огромной трагедии. На заявления Эрсоя уже отреагировали городские власти, которые сообщили о десятках тысяч домов, которые могут рухнуть. Впрочем, у ученых нет единого мнения относительно прогноза Шюкрю.
«Турецкие сейсмологи сейчас обеспокоены Стамбулом, но мы в нашем центре отслеживаем ситуацию и можем сказать, что в ближайшие пять лет городу ничего серьезного не угрожает. С большей вероятностью землетрясение произойдет на северо-западе Ирана, на границе с Турцией. Этот участок может активизироваться в течение шести месяцев, и здесь стоит ждать толчки с магнитудой 7 или 7,1», – рассказал Самвел Авакян.
Сама идея предсказаний землетрясений вызывает в научной среде скепсис. Достоверно и заблаговременно определить место и время толчков практически невозможно, хотя такие попытки были. Для этого специалисты изучают поведение животных, электромагнитные аномалии и спутниковые снимки.
Самый известный случай, когда землетрясение действительно удалось заранее предсказать, связан с китайским городом Хайчэн. Летом 1974-го ученые предположили, что в ближайшие два года стоит ждать сильные толчки. В начале февраля были зафиксированы форшоки – предвестники более крупного землетрясения. В итоге началась эвакуация, спасшая десятки тысяч жизней. 4 февраля 1975-го действительно случилось землетрясение магнитудой 7,0. Всех вывезти из опасной зоны не удалось. Погибли по меньшей мере 1300 человек. Но если бы эвакуацию не провели, жертв могло быть намного больше – от 150 тысяч.
Впрочем, пока повторить опыт Хайчэня не получается. В некоторых странах (например, в Японии) работают системы раннего предупреждения о землетрясении, но там речь идет о секундах, поэтому массовая эвакуация из сейсмически опасной зоны вряд ли возможна. Максимум, что успевает человек после предупреждения, покинуть дом или найти надежное укрытие.
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Фото: Gettyimages.ru/Burak Kara; wikipedia.org
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