В 1960-м «Оскар» получил бывший капитан «Данди Юнайтед». Его жизнь и есть кино: служил во флоте, писал книги и обставил «Бен-Гура»

Талантливый человек.

Обычно участие бывших футболистов в кино ограничивается камео – известных игроков зовут сниматься ради строчки в титрах и фото на постере. На этом фоне уникальна история шотландского нападающего Нила Пэтерсона: он получил мировое признание, написав сценарий для оскароносного фильма.

Нил Пэтерсон играл за «Данди Юнайтед» всего год, но о нем помнят до сих пор

«Путь наверх» и «Путь в высшее общество» – название британского фильма 1959 года Room at the Top на русский переводят по-разному. Возможно, это связано с тем, что в нашей стране ленту почти не знают: на «Кинопоиске» у нее 1200 оценок с общим рейтингом 7,6, но для Нила Пэтерсона это была вершина карьеры.

Жизнь Нила состояла из постоянного поиска. Сначала он поступил на юридический факультет Эдинбургского университета и мечтал стать адвокатом – прямо как его отец. Во время учебы его взяли в местную команду, и на молодого шотландца засмотрелись местные любительские клубы. В середине 1930-х нападающий выступал за «Баки Тисл» из региональной лиги, откуда ушел на повышение – сначала в клуб помощнее «Лейт Атлетик», а в 1936-м его позвали в «Данди Юнайтед».

Нил (второй ряд слева) в школьной команде в 1929-м

Нилу исполнилось только 22, для него это была первая профессиональная команда, но, несмотря на неопытность, его почти сразу назначили капитаном. В то время клуб выступал во второй по силе лиге Шотландии, а в сезоне-1936/1937 финишировал в середине таблицы. В том розыгрыше Пэтерсон забил 9 мячей (по другим данным – 8), однажды оформив хет-трик.

У Нила не было профессионального контракта, боссы «Данди Юнайтед» уговаривали подписать бумаги, но футболист не хотел связывать себя с клубом дополнительными обязательствами и предложил оставить все как есть. В итоге руководство отказалось от игрока, и его футбольная карьера закончилась.

Болельщики «Данди Юнайтед» до сих пор помнят Пэтерсона как последнего капитана-любителя в истории команды.

Пэтерсон служил во флоте и чуть не погиб при авианалете. После войны он адаптировал роман о летчике

После ухода из спорта Нил быстро сориентировался – стал журналистом и писателем. Правда, и в этот раз планы резко изменились: через пару лет началась война, и Нил пошел служить на британском эсминце «Ванесса». Летом 1941-го корабль попал под мощный обстрел немецкой авиации, но Пэтерсон выжил.

Он продолжал писать и после войны выпустил первый успешный роман – «Китайский бег», который в 1946-м роман признали книгой года по версии The New York Times. А уже в 1953-м на экраны вышел фильм «Похитители» – первая экранизация произведения Нила, сценарий для которой он же и адаптировал, взяв за основу повесть «Шотландское поселение».

Успех «Похитителей» привлек внимание режиссеров Голливуда. В 1957-м английский писатель Джон Брейн издал роман «Путь наверх», который рассказывал о молодом летчике, вернувшемся с войны. Его родные погибли, но он встретил девушку из богатой семьи и с ее помощью хотел попасть в высшие круги британского общества. Американские продюсеры почти сразу задумали переложить эту историю на кинопленку.

Ключевые роли достались Лоуренсу Харви (в 1954-м он сыграл Ромео в экранизации трагедии Шекспира) и француженке Симоне Синьоре. За съемки отвечал Джек Клейтон, в 1970-е снявший «Великого Гэтсби». А вот адаптировать сценарий доверили как раз бывшему капитану «Данди Юнайтед». Нил Пэтерсон и вся команда сработали быстро: фильм вышел уже в 1959-м, а в следующем году претендовал на «Оскар» в шести номинациях.

Фильм по сценарию Пэтерсона конкурировал с библейским пеплумом и картиной с Мэрилин Монро

Главным кинохитом на рубеже десятилетий стал «Бен-Гур» – почти четырехчасовая эпическая лента в популярном тогда в Голливуде жанре пеплум (эпические фильмы исторической направленности). Библейская история легла в основу сюжета, снятого за колоссальные по тем временам 15 миллионов долларов. «Бен-Гур» номинировали на «Оскар» в 12 категориях, в итоге он получил 11 статуэток. Если бы «Бен-Гур» победил во всех номинациях, сегодня бы он считался самым успешным фильмом в истории премии (по 11 статуэток получили еще два фильма – «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»).

Единственная награда, которая не досталась блокбастеру, ушла Нилу Пэтерсону – за «Лучший адаптированный сценарий». В той же категории, кстати, на статуэтку претендовала лента «Некоторые любят погорячее», которую у нас благодаря советскому прокату помнят как «В джазе только девушки».

Нил не приехал на церемонию, поэтому за наградой на сцену вышел режиссер Джек Клейтон. Кроме того, приз вручили Симоне Синьоре – за лучшую женскую роль.

Победа не вскружила голову Пэтерсону. Его звали жить в США, но он остался в Шотландии, сотрудничал с голливудскими продюсерами и работал в Британском институте кино, хотя других значимых наград в жизни сценариста больше не было. Зато Нил застал успехи почти родного «Данди Юнайтед» уже как болельщик. При его жизни команда в 1983-м стала чемпионом Шотландии, а в 1987-м вышла в финал Кубка УЕФА. Символично, что в год смерти экс-капитана в 1995-м клуб вновь покинул высшую лигу страны.

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Фото: ed.ac.uk; facebook.com/BanffandMacduff; kinopoisk.ru