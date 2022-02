«Мерседес» больше не черный: превосходство серебряной ливреи подчеркнула стильная волна, но соперники все равно оригинальнее

Новый болид Хэмилтона в «Ф-1».

«Мерседес»-2022 отличается от своей прошлогодней версии больше, чем любая другая топ-команда «Формулы-1». Обладатели Кубка конструкторов омолодились, заменив Валттери Боттаса на Джорджа Расселла, а Льюис Хэмилтон начинает сезон в непривычном статусе вице-чемпиона.

Черная ливрея, продержавшаяся два года, тоже ушла в историю. Первый «Мерседес» новой эры отсылает к серебряному доминированию 2010-х.

Хэмилтон, попросивший команду перекрасить болид в черный в знак борьбы за многообразие, еще в прошлом году заявлял, что не против возвращения традиционной расцветки:

«Мы используем [черную] ливрею второй сезон – замечательно, я не ожидал, что это продлится так долго. Если мы вернемся [к серебряному «Мерседесу»], будет здорово. Мы продолжаем призывать к многообразию, вдохновлять новое поколение инженеров различного происхождения. В этом смысле ничего не изменится».

За основу нового дизайна взяли машину 2020 года – серебряную версию, которая поучаствовала лишь в предсезонных тестах. Издалека даже кажется, что Льюис и Джордж идут сквозь лучи света именно к W11.

Превосходство ливреи «Мерседеса» – в плавной линии, которая подчеркивает форму болида и направляет взгляд. Это один из самых базовых приемов, который всегда смотрится выигрышно. Важно только правильно направить волну, и у дизайнеров получилось. Но, сохранив основную структуру, «Мерседес» серьезно переработал детали. Причем на этот раз действовал консервативно: дизайн кажется довольно спокойным, особенно после странной ливреи 2021 года.

Команда избавилась от градиентов, которыми баловалась в последние сезоны. Интересной вышла тонкая работа с цветом. Белого почти не осталось, что сделало дизайн лаконичнее, и по этой же причине крылья из бирюзово-белых превратились в бирюзово-черные, оттеняя тело машины. В каком-то смысле это похоже на «Феррари»-2022: светлое тело болида «зажато» между темными антикрыльями. Фронтальный вид получился столь же минималистичным, как у ребят из Маранелло.

Обратите внимание на своеобразное использование бирюзового и черного – из-за этого передний аэродинамический элемент по форме напоминает крылья бабочки. Красный цвет и вовсе внедрен виртуозно: с плашкой Ineos перекликаются тонкие штрихи на антикрыльях и надколесных крылышках.

Уже традиционный паттерн в задней части болида тоже видоизменился: трехлучевые звезды стали крупнее и бледнее. Теперь узор скорее предназначен для крупных планов и красивых фото, в трансляциях видно его не будет (как и у «Уильямса»). Оно и к лучшему: издалека W13 выглядит очень светлым, классическим и спокойным, но сохраняет оригинальные «фишечки».

К номерам гонщиков в «Мерседесе» отнеслись еще формальнее, чем в «Феррари». Они совсем небольшие, выполнены курсивом, что тоже не способствует считыванию, и отодвинуты совсем к заднему крылу. В движении номер 63, например, больше смахивает на лого «Ф-1», только черное. Посудите сами:

The W13 hits the track at @SilverstoneUK! #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/Xisxvud4qL